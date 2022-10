﻿Sophie Hobert ist die neue Pastorin in Flintbek

Neben Pastorin Simone Sommer ist Sophie Hobert die zweite Pastorin in der Kirchengemeinde Flintbek. Die 34-Jährige freut sich auf die Arbeit, am Wochenende wurde sie offiziell „begrüßt“.

Flintbek. Sie strahlt mit der Sonne um die Wette: Sophie Hobert ist die neue Pastorin in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Flintbek: Am Wochenende wurde sie im Rahmen des Gottesdienstes von Propst Stefan Block offiziell begrüßt. Damit ist man in der Kirchengemeinde Flintbek quasi wieder komplett, nachdem Pastor Manfred Schade im Frühjahr in den Ruhestand gegangen ist. Neben Simone Sommer ist Sophie Hobert die zweite Pastorin, die sich um die Mitglieder der Kirchengemeinde kümmern wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ja, mit zwei Pastorinnen können wir von Frauenpower reden“, fügt die 34-Jährige hinzu und ergänzt, dass sie sich schon sehr auf die Arbeit in der Gemeinde freue. Und nicht nur das: „Ich freue mich auf Kirche in Flintbek, in all ihren menschlichen Facetten. Auf gemeinsames Lachen genauso wie auf zusammen ausgehaltene Trauer“, beschrieb sie ihre Gedanken bereits im Gemeindeboten.

Die Kirche hat Sophie Hobert von früh geprägt – doch studiert hat sie zunächst Medizin

Sophie Hobert ist verheiratet und hat zwei Kinder. „Gustav ist drei Jahre alt, Franz ist ein Jahr“, berichtet sie. Die Familie lebt in Kiel. Bevor sie die Stelle als Pastorin in Flintbek bekommen hat, war sie unter anderem nach dem Vikariat im schleswig-holsteinische Kisdorf in der Christuskirche in Bordesholm tätig. Kirche hat die junge Frau, die in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde, bereits in jungen Jahren geprägt und begleitet. In ihrer Jugend arbeitete Sophie Hobert ehrenamtlich in ihrer Kirchengemeinde mit, vor allem im musikalischen Bereich. Aber eigentlich wollte sie nicht Theologie studieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Es sollte ein Beruf sein, bei dem sie mit Menschen zu tun hat. Also startete sie in Rostock mit einem Medizinstudium. Nach rund eineinhalb Jahren sei ihr jedoch klargeworden, dass dieses Studium nicht das war, was sie gewollt hatte. „Ein Freund studierte damals Theologie. Ich wechselte und sofort war mir klar, dass ich das Richtige mache“, erinnert sie sich. „Es war von Anfang an wie beim Fisch im Wasser, es hat sich richtig angefühlt“, ist Hobert überzeugt.

Ähnlich waren ihre Gefühle offensichtlich nach ihrem ersten offiziellen Gottesdienst in der Kirchengemeinde Flintbek. „Ich würde sagen, es war voll“, erklärt sie auf Nachfrage nach der Zahl der Besucher und Besucherinnen. Vielleicht lag es am Thema der Predigt? „Die Predigt meines Gottesdienstes hatte ich unter das Motto ‚Das Hohelied der Liebe‘ gestellt. Dabei ging es auch um körperliche Liebe“, betont Hobert.

Pastorin Sophie Hobert musiziert gern und liebt Handarbeiten

Und schiebt die Begründung gleich hinterher: „Es gibt eine große Vielfalt, wie man Gott erfährt – auch durch jede Form der Liebe.“ Für Sophie Hobert steht fest, dass Kirche für jeden Menschen wichtig sein kann. Denn: „Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und daher sollte jeder eine Beziehung zu Gott haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben der Pastorin Sophie Hobert gibt es auch die private Sophie Hobert. Und da setzt die 34-Jährige zum Entspannen auf Musik und Handarbeiten. „Ich spiele unter anderem Klavier, vor allem singe ich sehr gern“, verrät sie. „Handarbeiten jeglicher Art sind neben meinem Beruf meine Leidenschaft.“