﻿Sparkasse Mittelholstein: 100 Millionen Euro Kredite für erneuerbare Energien

Rendsburg. Steigende Zinsen und Unsicherheiten aufgrund des Krieges in der Ukraine: 2022 war ein herausforderndes Jahr für die Banken. Trotzdem konnte die Sparkasse Mittelholstein ein stabiles Wachstum erreichen, teilte das Institut anlässlich der Hauptversammlung mit.

Das erfolgreiche Jahr sei vor allem auf das Kreditgeschäft zurückzuführen: An Privathaushalte und Unternehmen gab die Bank insgesamt Kreditzusagen in der Höhe von rund 430 Millionen Euro. Mit den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sei das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte jedoch wieder abgeflaut.

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelholstein zufrieden mit Jahr 2022

„Auch wenn die Rahmenbedingungen des vergangenen Jahres für unsere Sparkasse, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden enorm herausfordernd waren, sind wir mit dem Jahresergebnis sehr zufrieden“, sagt Sören Abendroth, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse.

Zwei Bereiche waren im Kreditbereich besonders stark: Die Bank vergab Baukredite in einer Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro. Weitere rund 100 Millionen Euro an neuen Krediten kamen im Bereich der erneuerbaren Energien hinzu.

Sparkasse Mittelholstein nennt Nachhaltigkeit als Ziel

Darüber hinaus arbeite man daran, die Ziele aus der „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ zu erreichen, teilte die Sparkasse Mittelholstein mit. Zu den Zielen aus der Selbstverpflichtung gehört beispielsweise, die CO₂-Emissionen des Geschäftsbetriebs um drei bis fünf Prozent pro Jahr zu senken.

„Wir sind bestimmt noch nicht perfekt, wenn es um nachhaltigeres Leben, Arbeiten und Wirtschaften geht. Aber wir haben uns deutlich auf den Weg gemacht“, sagt Sören Abendroth.

Förderung für Projekte: Unterstützung der Integration von Flüchtlingen

Insgesamt 200 000 Euro haben die Sparkasse und ihre Stiftungen im vergangenen Jahr für Projekte in den Bereichen Umwelt, Breitensport, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales bereitgestellt. Zum Beispiel förderte die Stiftung Spar- und Leihkasse in Rendsburg die Integration von Flüchtlingen durch die VHS Rendsburger Ring.

Die Sparkasse Mittelholstein feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Im März 1823 gründete der Rendsburger Kaufmann Johann Georg Röhling die Spar- und Leih-Kasse Rendsburg, aus der die Sparkasse Mittelholstein hervorging.

KN