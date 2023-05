﻿Sparkasse schließt SB-Filiale in Eckernförde, Gettorf wird Finanzzentrum

Die Förde Sparkasse schließt die Eckernförder SB-Filiale an der Ecke Rendsburger Straße/Sehestedter Straße. Die Zweigstelle Gettorf wird Finanzzentrum mit Beratung für komplexere Themen.

Eckernförde/Gettorf. Die Förde Sparkasse strukturiert ihr Filialnetz neu. Im Nordkreis sind davon Zweigstellen in Eckernförde und Gettorf betroffen. In Eckernförde wird die SB-Filiale an der Ecke Rendsburger Straße/Sehestedter Straße geschlossen. Die Filiale in Gettorf wird zum Finanzzentrum aufgewertet.