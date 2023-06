﻿So stellt sich die SPD Eckernförde personell auf

Eckernförde. Endlich wieder an der Spitze: 20 Jahre ist es her, dass die SPD zuletzt stärkste Kraft in Eckernförde wurde. Bei der Kommunalwahl 2023 ist den Sozialdemokraten das nun wieder gelungen. Vor der konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung Eckernförde hat der Ortsverein seine Personalvorschläge öffentlich gemacht.

Zwölf von 38 Mandaten gehen in der künftigen Legislaturperiode an die SPD. „Wir haben entgegen dem Landes- und Kreistrend fast neun Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Kommunalwahl dazu gewonnen und liegen mit fast acht Prozentpunkten vor der zweitplatzierten CDU“, erklärten Ortsvereinsvorsitzender Sönke Rix und Fraktionsvorsitzender Torben Küßner. Besonders dem Abbau des Investitionsstaus und schnelleren Verfahren – vor allem bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums – sowie mehr Transparenz wolle sich die SPD in Eckernförde widmen. Mit den anderen Parteien, außer mit der AfD, hätten Gespräche dazu bereits begonnen.

SPD in Eckernförde: Torben Küßner zum Fraktionsvorsitzenden gewählt

Auch personell hat die SPD bereits Entscheidungen getroffen. Die Fraktion habe Torben Küßner zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der 32-jährige Familienvater ist Teamleiter bei Dataport, hatte in der vergangenen Wahlperiode den Vorsitz des Umweltausschusses inne und war Mitglied im Haupt- und im Bauausschuss sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Für das Amt des Bürgervorstehers nominierte die SPD Peter Stark. Der 44-Jährige ist Leiter der Betreuungsbehörde beim Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie Kreisvorsitzender der Awo. Zuletzt hat er im Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport sowie im Bauausschuss mitgewirkt.

Die SPD stellt als stärkste Fraktion zudem den ersten stellvertretenden Bürgermeister (erster Stadtrat). Die Sozialdemokraten schlagen Sönke Rix vor. Seit 2021 ist der 47-Jährige der Ortsvereinsvorsitzende der SPD und sitzt seit 2005 für Rendsburg-Eckernförde im Bundestag.

SPD-Vorschläge für Ausschussvorsitzende in Eckernförde stehen fest

Außerdem stehen der SPD zwei Ausschussvorsitze samt Stellvertretungen zu. Hier entschied sich die Partei für den Sozialausschuss und den Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss. Dem Sozialausschuss soll dem Willen der SPD nach Kerstin Bröther vorsitzen, als ihre Stellvertreterin wurde Imke Rix nominiert. In der vergangenen Wahlperiode war Bröther für die SPD im Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport aktiv, Rix im Sozialausschuss.

Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses soll Jürgen Neumann werden. In der vergangenen Legislatur war er Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Haupt- und im Bauausschuss sowie zweiter Stadtrat. Sein Stellvertreter soll Peter Skowron werden, der zuletzt im Wirtschafts- und Finanzausschuss saß. Skowron war und ist zudem Kreistagsabgeordneter. Über die Personalien wird in der konstituierenden Ratsversammlung am 22. Juni final entschieden.

