SPD Rendsburg-Eckernförde: Aufbruch zur Kommunalwahl mit Hindernissen

Rendsburg. Mehr Schnellboot als Tanker: Beim außerordentlichen Kreisparteitag der SPD Rendsburg-Eckernförde wollen Landtags-Fraktionschef Thomas Losse-Müller und der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix in der Basis neues Feuer für die Kommunalwahl 2023 entfachen. Iris Ploogs erfolgreicher Wahlkampf in Eckernförde soll als Beispiel dienen, wie die SPD wieder siegen kann. Die Reden geraten kämpferisch, doch es bleibt ein Schönheitsfehler.

„Wir müssen den Menschen zeigen, wo ihnen die neue Schwarz-Grüne-Koalition nicht das gibt, was sie brauchen“, sagt der neugewählte Fraktionschef vor den Delegierten im Hohen Arsenal in Rendsburg. Dazu gehöre, besser als im Landtagswahlkampf klarzumachen, wofür die SPD stehe.

Rendsburg-Eckernförde: SPD bereitet sich auf Kommunalwahl vor

Beispiel Schrottimmobilien: „Wir wollen im Landtag ein Wohnraumschutzgesetz einbringen, das Gemeinden das Recht gibt, Reparaturen anzuordnen.“ Um zu verstehen, was so ein Gesetz bewirken könne, brauche es jedoch die Hilfe der Parteimitglieder. „Immobilien wie die Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe gibt es überall. Ihr müsst das dem Wähler an Beispielen vor Ort erklären“, so Losse-Müller. In Bad Oldesloe verfallen seit Jahren die Hölk-Häuser. Bislang hat kein Eigentümer bestehende Mängel nachhaltig beseitigt.

Während CDU und Grüne bestenfalls Förderprogramme auf den Weg brächten, die nur denen nützten, die sich eine umweltgerechte Sanierung ihrer Immobilie leisten könnten, will die SPD Lösungen für die anbieten, die das nicht könnten. Zum Beispiel durch Nahwärmenetze, so der ehemalige Spitzenkandidat.

Iris Ploogs Sieg bei der Bürgermeisterwahl in Eckernförde soll den Delegierten als Positivbeispiel dienen. © Quelle: Marc R. Hofmann

„Konservative und Grüne wohnen nicht zur Miete. Oder können sich die zumindest gut leisten“, sagt Losse-Müller und deutet wohl an, dass die Umweltpartei seiner Ansicht nach künftig nicht mehr der natürliche Koalitionspartner der SPD ist. Sache der Sozialdemokratie sei es, Umweltschutz auch sozial verträglich zu gestalten.

In seiner Rede schlägt Thomas Losse-Müller auch selbstkritische Töne an. Rückmeldung aus seinem Heimatkreisverband habe ihm bei der Aufarbeitung der Wahlschlappe geholfen. „Ich habe in der Zeit meiner Spitzenkandidatur zu wenig daran gearbeitet, dass ich in der Partei ankomme“, sagt der Mann aus Ahlefeld-Bistensee. Losse-Müller wechselte 2020 von den Grünen zur SPD.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix berichtet aus Berlin. © Quelle: Marc R. Hofmann

Wie wichtig die Ebene vor Ort sei, betont auch der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix. Er ist seit dem vergangenen Jahr auch Ortsvorsitzender seiner Partei in Eckernförde. „Die Kommunalwahl im Mai 2023 ist die Wahl, die hier entschieden wird“, sagt er. Erfolge wie sein im Bundestagswahlkampf errungenes Direktmandat und die gegen die Kandidatin von CDU, Grünen und FDP gewonnene Bürgermeisterwahl könnten als Positivbeispiele dienen.

„Da haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind geschlossen geblieben“, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende seiner Partei im Bundestag. Trotz allem Gemurre über die neue Regierung sei er überglücklich, endlich ohne die Union regieren zu können. Die wolle im Grunde nur, dass alles so bleibt, wie es ist.

Berlin als Beispiel für die Kommunalwahl: Angriff ist die beste Verteidigung

„Jetzt regieren Parteien, die etwas bewegen wollen – wenn auch nicht immer dasselbe wie wir“, so Rix über die Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund. Auch wenn die Liberalen etwa bei Corona-Regeln blockierten, gebe es gesellschaftspolitisch große Gemeinsamkeiten. Der besonnene Weg, den Bundeskanzler Olaf Scholz dabei gegenüber der Ukraine wähle, sei ob der Kriegsgefahr genau richtig.

Im Anbetracht der „Bruchlandung“ der SPD bei der Landtagswahl sei es jetzt an der Zeit, die absehbar neue Regierung aus CDU und Grünen auf Trab zu halten. „Fragt mal die CDU, die ist im Bund auch nicht einen Tag demütig geblieben“, so der Eckernförder.

Bei der SPD-Basis kommen die Reden offenbar gut an, die anwesenden Delegierten applaudieren kräftig. Wermutstropfen bleibt jedoch, dass mit 44 Delegierten zu wenig Parteimitglieder angereist sind, um satzungsgemäß Wahlen vornehmen zu können. 57 wären nötig gewesen. Anstatt einer Nachwahl bleibt so nur, die Kandidaten Heike Grube, Jan Lederer und Katja Seifert in den SPD-Kreisvorstand zu kooptieren. Sie arbeiten dort fortan mit, haben jedoch kein Stimmrecht.