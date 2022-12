Tafel-Chef Frank Hildebrandt wünscht sich „einfach mehr Ware“

Steigende Energiekosten und Lebensmittelpreise, dazu die Not der Kriegsflüchtlinge: Bei der Tafel in Flintbek hat sich die Zahl der Kunden verdoppelt. Eine 2000-Euro-Spende der CDU lindert die Not.

2000 Euro gibt es vom CDU-Ortsverein Flintbek für die Tafel – über die Spende freut sich Tafel-Chef Frank Hildebrandt (links). Carsten Stegelmann (CDU, Mitte) und Ortsverbandsvorsitzender Christian Arp würdigen die Arbeit der Tafel so auf besondere Weise.

Flintbek. Die Kosten für Energie steigen rasant, die Preise für Lebensmittel haben nachgezogen – für Bedürftige wird das Geld zusehends knapper. Für die Tafeln im Land bedeutet das: Die Nachfrage hat massiv zugenommen. Unterstützung kommt vom Verein „KN hilft“: In diesem Jahr werden sämtliche Einnahmen der Aktion „Gutes tun im Advent“ der Arbeit der schleswig-holsteinischen Tafeln zur Verfügung gestellt.

Frank Hildebrandt weiß sehr gut um die Not der Tafeln. Er ist nicht nur Chef der Tafel Flintbek, sondern zugleich Vorsitzender des Landesverbands der Tafeln, der 2015 gegründet wurde. In Flintbek ist die Tafel seit 2008 aktiv. Ursprünglich war es die Kirchengemeinde, die die Einrichtung ins Leben gerufen hatte.

Tafel Flintbek: Wenn keine Ware mehr da ist, wird geschlossen

Immer montags ist Ausgabe am ehemaligen Bauhofgebäude, direkt neben dem Rathaus. Eine halbe Stunde vor der Öffnung bildet sich bereits eine Schlange. „Das ist jeden Montag so, die ersten Kunden kommen sehr früh“, sagt Hildebrandt. Zu „normalen“ Zeiten seien 35 bis 40 Kunden pro Ausgabe dabei, inzwischen habe sich die Zahl verdoppelt – auch bedingt durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Wer Unterstützung der Tafel bekommen möchte, muss einen Ausweis vorlegen, der die Bedürftigkeit attestiert. „Jede Woche wird abgestempelt. Das heißt, man kann auch mit dem Ausweis zu einer anderen Ausgabestelle gehen, falls man im eigenen Ort vielleicht doch nicht gesehen werden möchte. Besonders Ältere schämen sich häufig“, sagt Frank Hildebrandt. Die Kosten für den Einkauf bei der Tafel betragen einen Euro.

Flintbek ist eine eigenständige Tafel in Trägerschaft der Tafel Kiel. „Aus Kiel bekommen wir die Ware und auch die Logistik gestellt. Alles andere machen wir vor Ort“, erklärt Hildebrandt. Genau auf diese Weise arbeiten rund 960 Tafeln in Deutschland – sie sammeln „überschüssige“, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel und geben sie an Bedürftige weiter.

Als bedürftig gelten alle Menschen, die nur über wenig Geld im Monat verfügen. Die Gründe können unterschiedlich sein. „Entweder bekommen sie nur eine kleine Rente, leben von Arbeitslosengeld oder beziehen Sozialhilfe“, sagt der Flintbeker Tafel-Chef. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Bedürftigen in die Höhe geschnellt – auch aufgrund der Flüchtlinge.

Noch bevor diesmal am Montagnachmittag der Wagen mit den Lebensmitteln in Flintbek anrollt, stehen CDU-Ortsverbandsvorsitzender Christian Arp sowie die CDU-Mitglieder Carsten Stegelmann, Dieter Herrmann und Rainer Kruse ebenfalls auf dem Parkplatz am Rathaus. Sie haben gute Nachrichten. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren auf den Neujahrsempfang verzichten müssen und hatten die Idee, das Geld der Tafel zukommen zu lassen“, erklärt Herrmann.

Weihnachtswunsch vom Tafel-Chef Hildebrandt in Flintbek: „Einfach mehr Ware“

Frank Hildebrandt strahlt, denn neben vielen Schokoweihnachtsmännern übergibt Christian Arp eine Spende in Höhe von 2000 Euro in Gutscheinen für Spielwaren und Lebensmittel an die Tafel Flintbek. „Das ist wirklich toll, darüber freuen wir uns sehr“, sagt Hildebrandt.

Denn das steht fest: „Alles wird momentan teurer, auch für uns, und solche Spenden helfen uns sehr.“ Mit wenigen Worten kann er die Situation beschreiben: „Weniger Waren, mehr Kunden, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden.“ Das bedeutet im Klartext: „Die Ausgabe dauert von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr, aber wenn um 15 Uhr die Lebensmittel alle sind, dann ist Ende.“

Daher macht es der 74-Jährige auch mit seinem Weihnachtswunsch kurz und knapp: „Einfach mehr Ware.“ Es sei verständlich, dass aufgrund der steigenden Kosten auch die Spendenbereitschaft sinke. Dazu kommt laut Hildebrandt noch ein weiteres Problem: „Es gibt nicht mehr so viele Lebensmittel, denn auch die Produktion sinkt. Das sieht man deutlich an den leeren Regalen in einigen Supermärkten.“