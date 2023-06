﻿Hospiz Haus Porsefeld organisiert Spendenlauf für Einrichtung des Neubaus

Rendsburg. Heimelig soll es werden im neuen Gebäude des Hospizes Haus Porsefeld. Möbel, Terrassenausstattung, Gartengestaltung – dafür ist die Einrichtung aber auf Spenden angewiesen. Um Geld zu sammeln, organisieren die Mitarbeitenden einen Spendenlauf am 7. Oktober.

Wer teilnehmen möchte, sucht sich am besten eine Sponsorin oder einen Sponsoren, die oder der je absolvierter Runde oder gelaufener Strecke einen vorher vereinbarten Betrag an das Hospiz spendet. Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. Die Anmeldung unter https://my.raceresult.com/250482/ ist bereits offen.

Spendenlauf für Hospiz Haus Porsefeld mit verschiedenen Distanzen

Gelaufen wird auf einer Strecke von zwei Kilometern, für Kinder ist die Runde mit 800 Metern etwas kürzer. Die Teilnehmenden dürfen in sechs Stunden so viel laufen, wie sie können und wollen. Um 9.30 Uhr beginnt der Bambini-Lauf, um 10 Uhr der Spendenlauf für Erwachsene. Wer es lieber langsamer angehen lassen will, kann um 12 Uhr bei der Nordic-Walking-Runde einsteigen.

Beim Spendenlauf wird es Catering geben, das Hospiz verkauft Kaffee und Kuchen. Wer selbst nicht laufen, die Veranstaltung aber unterstützen will, kann sich als Helferin oder Helfer melden. Die Organisatoren suchen Unterstützung für Aufgaben wie Kuchenverkauf oder als Streckenposten.

Laufstrecke entlang des Nord-Ostsee-Kanals in Rendsburg

Der Spendenlauf findet auf dem Gelände des Hospiz-Neubaus im Johannes-Wilhelm-Geiger-Weg 2 in Rendsburg statt. Die Strecke führt unter anderem am Nord-Ostsee-Kanal entlang. Das Hospiz zieht nämlich aus der Stadtmitte in Kanalnähe. Dort wird gerade ein Neubau errichtet – im Mai wurde Richtfest gefeiert. Das Hospiz zieht um, weil der Mietvertrag für den derzeitigen Standort nicht verlängert wurde. Das Haus Porsefeld war bei der Eröffnung im Jahr 1996 das erste stationäre Hospiz in Schleswig-Holstein.

Der Neubau ist auf die Bedürfnisse des Hospizes ausgerichtet: Das Haus ist komplett barrierefrei, es gibt Pflegewannen in den Bädern, Notruf-Sensoren an den Toiletten und große Fenster für viel Licht.

Das Gebäude solle komplett neu eingerichtet werden, sagte Hospizleiterin Jesk im Mai. Nur die zehn Pflegebetten werden beim Umzug mitgenommen. Für den Garten sind unter anderem eine Ruheinsel, ein Wasserlauf und Kräuterbeete geplant. „Das Hospiz jetzt ist ein Zuhause, das soll auch der Neubau werden“, sagt Mitarbeiterin Anja Schloßbauer. Geplant ist der Umzug zum Jahresende.

Das Spendenkonto für das Hospiz lautet: PLN: Hospiz GmbH, Verwendungszweck: neues Hospiz Haus Porsefeld, Evangelische Bank Kassel, IBAN: DE12 5206 0410 0000 0020 20

KN