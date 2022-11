﻿Im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Diskussion um die Sperrmüllabfuhr

Ein großes Problem beim Sperrmüll: Hausmüll wird in Kisten und Säcke gepackt und am Straßenrand mit abgestellt. Oft werden diese Säcke an Ort und Stelle geöffnet und durchwühlt. Der Abfall verteilt sich im Viertel. (Archivbild)

Rendsburg. Die Situation wird einfach nicht besser: Nach den Abfuhrterminen für den Sperrmüll sieht es in vielen Straßenzügen der Städte und größeren Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Die Gründe sind vielfältig. Klar scheint jedoch: Bestimmte Viertel in den Städten mit ihren großen Mehrfamilienhäusern sind stärker betroffen als Siedlungen mit Einfamilienhäusern auf dem platten Land.

Feste Hausmeister gibt es in den Wohnblocks nur noch sporadisch, die richtigen Entsorgungswege für unterschiedliche Müllsorten sind den Bewohnern oft nicht bekannt. Hinzu kommen teils zu wenige Mülltonnen, Entsorgungskosten, Bequemlichkeit und Desinteresse.

Sperrmüll in Rendsburg bleibt liegen

Nicht nur in Rendsburg hat die Stadt in den Tagen nach den Sperrmüllterminen immer wieder eigene Teams losschicken müssen, um die Hinterlassenschaften von den Straßenrändern einzusammeln. Vor allem kleinteiliger Restmüll, der von den Bewohnern in Kisten und Säcke gesteckt und als „Sperrmüll“ abgestellt wird, verteilt sich in Vorgärten und Grünanlagen. Insbesondere, wenn der Abfall bereits Tage vor dem Termin abgelegt wird.

Auf den Kosten für die nachträgliche und fachgerechte Entsorgung bleiben die Kommunen sitzen. Aus der Rendsburger Politik kommt daher jetzt erneut der Vorstoß, das System der Sperrmüllabfuhr im Kreis umzustellen. Statt fester Termine für ganze Straßenzüge und Viertel sollten die Bewohner individuelle Abholtermine mit der zuständigen Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) vereinbaren und ihren Sperrmüll an diesem Tag an die Straße stellen. So zumindest die Forderung aus Rendsburg.

Stadt will neues System für Sperrmüll in Rendsburg

„Die Stadt Rendsburg kann nicht der Verlierer sein“, bekräftigte Gunnar Knabe (CDU), Vorsitzender des Rendsburger Bauausschusses in dessen jüngster Sitzung vor wenigen Tagen mit Blick auf die derzeitige Regelung. Städte wie Elmshorn und Flensburg zeigten, dass es auch anders geht. Dort habe sich das System der individuellen Termine bewährt. „So wie das jetzt im Kreis läuft, kann es nicht bleiben“, so Knabe. Die Kreispolitik sei gefordert, dem kreiseigenen Abfallentsorger AWR neue Vorgaben zum Thema Sperrmüll zu machen.

Geht es nach AWR-Chef Ralph Hohenschurz-Schmidt, wird im Kreis kein Sperrmüll mehr abgeholt. © Quelle: Paul Wagner

Die AWR selbst wollte zuletzt sogar einen Schritt weiter gehen. „Im Vorfeld der Neuausschreibung der Entsorgungsverträge für den Kreis hatten wir vorgeschlagen, die Sperrmüllabfuhr ganz zu streichen“, sagt AWR-Chef Ralph Hohenschurz-Schmidt. Das Netz der zehn Recyclinghöfe im Kreis gehöre zu den besten im Land, die Abgabe von Sperrmüll sei dort jederzeit möglich.

Denn nicht nur in den größeren Städten sorgt das Thema nach Erfahrungen der AWR zunehmend für Frust. „Eine Gemeinde hatte sich sogar bei uns gemeldet und darum gebeten, den Sperrmüll dort gar nicht mehr abzuholen“, erinnert sich Hohenschurz-Schmidt. Doch das sei rechtlich nicht möglich, da die Entsorgung inklusive der Abfallgebühren kreisweit geregelt ist und einzelne Gemeinden nicht ausscheren können. Denn auch dort hätte jeder Bürger unabhängig von einem Beschluss der Gemeindevertretung das Recht auf eine jährliche Sperrmüllabfuhr.

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Verträge zur Müllabfuhr laufen

Die Idee der AWR, künftig keinen Sperrmüll mehr abzuholen, fand im Umweltausschuss des Kreises Ende 2019 jedoch keine Zustimmung und könne jetzt auch nicht so schnell wieder aufgegriffen werden. Denn: Seit April 2021 laufen die neuen millionenschweren Abfuhrverträge mit den Entsorgern rund um das Unternehmen Remondis mit einer Laufzeit von acht Jahren. Diese Verträge mitten in der Laufzeit zu verändern, könnte zu steigenden Preisen führen.

Bis zu einer möglichen Neuregelung in Sachen Sperrmüll wird es also dauern. Dennoch wollen Kreis und AWR das Thema kurzfristig angehen. So ist geplant, im kommenden Jahr drei zusätzliche Abfallberater einzustellen. Diese sollen unter anderem vor den Abfuhrterminen in den betroffenen Vierteln mit den Bewohnern sprechen und diese persönlich beraten. „Wir planen Mieterversammlungen und Aktionen aber auch das klassische Klinkenputzen“, kündigt Hohenschurz-Schmidt an.