﻿Sperrmüllberater Rendsburg-Eckernförde: Was bringt das Projekt?

Kronshagen. Mario Rudolf greift in eine Plastiktüte und zieht einen Mini-Feuerlöscher hervor. Der Sicherungsbolzen steckt noch. „Oh Gott“, entfährt es Rudolf. Ein Feuerlöscher im Sperrmüll – das könne gefährlich werden, erklärt er. Kinder könnten den Feuerlöscher entdecken und damit herumspielen. „Das kann ich hier nicht liegenlassen“, ärgert sich Rudolf. Es sei das erste Mal, dass er einen falsch entsorgten Gegenstand aus dem Sperrmüll mitnehmen müsse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mario Rudolf ist Abfallberater der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) und marschiert durch die Albert-Schweitzer-Straße in Kronshagen. Die drei Kollegen sind im Kreis Rendsburg-Eckernförde unterwegs, unter anderem wenn die Sperrmüllsammlung ansteht. Sie verteilen Flyer und Plakate, machen auf falsch herausgestellte Gegenstände aufmerksam und beantworten Fragen.

Abfallberater der AWR: Gibt es schon erste Erfolge?

Denn in vielen Orten gibt es Ärger, herrscht Chaos vor und nach der Sperrmüllabholung. Doch was bringen die Abfallberater der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde? „Wir haben kleine Erfolge erzielt“, sagt AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt. Die Kollegen stünden im Austausch mit den Entsorgungsfirmen und in Rendsburg zum Beispiel mit dem Kommunalen Ordnungsdienst. „Laut den Sperrmüllfahrern sind die Probleme schon weniger geworden“, sagt Abfallberater Rudolf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem findet er auf dem Weg durch die Albert-Schweitzer-Straße in Kronshagen auf fast jedem Haufen falsch entsorgte Sperrmüll-Gegenstände: Kleidung in einer Plastiktüte, Spielzeug in Kartons, eine Tastatur, eine Mikrowelle, ein Kinderfahrrad. Um die Menschen darüber aufzuklären, was im Sperrmüll erlaubt ist und was nicht, hat Rudolf in den Tagen vor der Abholung in Kronshagen Flyer an alle Haushalte verteilt und Plakate aufgehängt.

Plakate der AWR zur Sperrmüllsammlung wurden überarbeitet

Eines der Motive ist ein umgedrehtes Haus, aus dem Gegenstände purzeln und nach Müllkategorie gekennzeichnet werden. Doch das Team habe bemerkt, dass die Abbildung ungeeignet sei. „Der Verbraucher versteht das gar nicht“, sagt Rudolf. Deshalb haben er und seine Kollegen neue Flyer entworfen. Sie seien einfacher gehalten und auch mehrsprachig, versichert der Abfallberater. „Wir versprechen uns viel von den neuen Plakaten und Flyern.“

In Kronshagen wird Rudolf schon erkannt. Ein achtjähriger Junge fragt ihn, ob er von der AWR sei und wann das Müllauto komme. „Morgen früh“, sagt Rudolf. Ob er sich aus dem Sperrmüll Dinge nehmen dürfe, will der Junge wissen. „Ja, darfst du, aber nur wenn du es wirklich brauchst“, erklärt Rudolf. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kommt er ins Gespräch mit einer Familie, die in abgestellten Möbeln nach passenden Scharnieren sucht.

Zahlreiche Sperrmülljäger sind in Kronshagen unterwegs

Auch die Sperrmülljäger kenne er schon, sagt Rudolf. Alle paar Meter steht eine Person, beäugt die an den Straßenrand gebrachten Sperrmüll-Gegenstände, schnappt sich vielversprechende Dinge. Ein Mann hat knapp zehn Fahrräder neben sich aufgereiht. Eine Frau hat es sich auf einem Klappstuhl gemütlich gemacht. Als zwei junge Leute Stühle heranschleppen, springt sie auf und begutachtet die Möbelstücke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sperrmüll-Räuberei ist rein rechtlich verboten. Aber: „Wir können es nicht verhindern und es ist ja auch eine Art der Wiederverwendung“, sagt Hohenschurz-Schmidt über die Sperrmülljäger. Das sei im Sinn der AWR. „Die benehmen sich alle gut“, sagt auch Abfallberater Rudolf. Es seien meist eher Privatpersonen, die Kisten durchwühlten und dadurch für Chaos an den Straßen sorgten.

Probleme mit Sperrmüll: Hotspots in Eckernförde und Rendsburg

Für Unordnung nach der Sperrmüll-Abfuhr sorgen vor allem Dinge, die nicht zum Sperrmüll gehören und von den Fahrern deshalb zurückgelassen werden. Elektrogeräte, Metallgegenstände oder Reifen zum Beispiel. Wohnungsbaugenossenschaften oder die Kommunen müssen den Müll dann beseitigen.

Das sei besonders oft in Gegenden mit Mehrfamilienhäusern ein Problem, sagt Rudolf. „Da kommt die Anonymität dazu. Dementsprechend landet alles auf der Straße.“ In Einzelhäusern beschwere sich schnell ein Nachbar, wenn an den Tagen nach der Abfuhr noch falsch entsorgter Müll zurückbleibe. Auf die Dörfer müssten die Abfallberater daher selten ein zweites Mal, sagt Rudolf.

Hotspots gebe es dagegen in Rendsburg und Eckernförde. Dort oder in manchen Straßen in Kronshagen sind die Abfallberater vor der Sperrmüllabfuhr besonders intensiv im Einsatz. „Da müssen wir doppelt so viel Vorarbeit leisten“, sagt Rudolf. In Eckernförde sei nach der Abfuhr trotzdem eine Menge liegen geblieben. „Berge von Klamotten, Waschmaschinen, Autoreifen und sogar benutzte Windeln“, zählt er auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Er spricht deshalb Menschen auch an, wenn sie Dinge im Sperrmüll falsch entsorgen. Meist fielen die Reaktionen positiv aus. Ein Mann in Kronshagen versichert, dass er nur Möbel dazugestellt habe und nicht das Spielzeug, das daneben liege. Nach ein paar freundlichen Sätzen geht Rudolf weiter. Er wolle aufklären, nicht belehren. „Ich bin nicht die Sperrmüll-Polizei.“

KN