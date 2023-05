﻿So können sie die Sperrung der A7 zwischen Owschlag und Büdelsdorf umfahren

Owschlag. Eine Brücke über die Autobahn bei Owschlag muss abgerissen werden und deshalb wird die A7 dort für knapp drei Tage im Juni gesperrt. Von Freitag, 16. Juni, um 20 Uhr bis Montag, 19. Juni, um 5 Uhr ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Über die Brücke verläuft die Landesstraße 265, die Owschlag und Ascheffel verbindet. Bei einer Routine-Brückenprüfung stellten die Sachverständigen erhebliche Mängel an der 1971 erbauten Brücke fest. Eingetretene Feuchtigkeit hatte die Betonkonstruktion geschädigt. Deshalb ist laut Autobahn GmbH die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr gegeben.

Brücke über die A7 bei Owschlag bereits gesperrt

Die Brücke ist für alle Verkehrsteilnehmer bereits gesperrt und Arbeiter bereiten den Abriss vor. Eine Umleitung führt einige Kilometer weiter über Brekendorf. „Mit der kurzen Umleitung gibt es keine Probleme, dort ist auch nicht so viel Verkehr“, sagt Torben Wiencke, Pressesprecher der Autobahn GmbH Nord.

Für den Abriss wird unter dem Brückenbauwerk die Autobahn durch ein Sandbett, das sogenannte Fallbett, geschützt. Bagger mit Stemmmeißel und Zangen tragen dann das Bauwerk Stück für Stück ab und schwächen die Konstruktion, bis diese fällt. Deshalb muss während der Arbeiten die Autobahn für knapp drei Tage voll gesperrt werden.

Umleitungen für die Sperrung der A7 im Juni

Der Zeitraum fällt mit dem ersten Wochenende der Kieler Woche zusammen. „Wir empfehlen dringend, dass Verkehrsteilnehmende aus dem Raum Flensburg und aus Dänemark schon ab der Ausfahrt Jagel die Sperrung umfahren“, sagt Torben Wiencke. Über die B77 und B76 gelangen sie dann nach Kiel. Das Wochenende wurde dennoch gewählt, weil es der letzte mögliche Zeitpunkt vor dem Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sei, sagt Torben Wiencke.

Reisenden in Richtung Hamburg werden ab der Anschlussstelle Schleswig-Jagel über die B77 in Richtung Rendsburg, dann über die B22 in Richtung Kiel und schließlich über die A210 in Richtung Kiel bis zum Autobahnkreuz Rendsburg zur A7 umgeleitet. Aus der Richtung Hamburg verläuft die Umleitung entgegengesetzt. Die Autobahn GmbH rechnet mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf der Umleitungsstrecke über die B77, B202 und A210 und rät deshalb Ortskundigen, alternative Routen zu prüfen.

Ausfahrten Rendsburg/Büdelsdorf und Owschlag können genutzt werden

Nutzerinnen aus Flensburg mit dem Ziel Owschlag können die A7 bis zur Ausfahrt Owschlag nutzen und dort abfahren. Verkehrsteilnehmenden aus Hamburg, die nach Borgstedt, Neu Duvenstedt, Klein und Groß Wittensee oder Eckernförde reisen wollen, können in Rendsburg/Büdelsdorf die Autobahn verlassen.

Nach dem Brückenabriss soll das Areal für den Neubau vorbereitet werden. Anfang bis Mitte nächsten Jahres soll dann die Montage beginnen und gegen Oktober die neue Brücke fertig sein. Weitere Vollsperrungen sind laut Wiencke nicht geplant, es werden aber einzelne Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt werden.

