﻿Premiere der Tobey Fun Days auf der Festwiese in Bordesholm

Polizei spricht von Beziehungstat

Die Polizei spricht von einer Beziehungstat: In Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind in der Nacht zu Sonnabend ein Mann und eine Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe sind noch offen.