﻿Spontanere Buchungen, rauchfreie Zonen: So blickt die Eckernförder Bucht auf die Saison

Das lange Oster-Wochenende zeigte sich bereits von seiner besten Seite, so könnte die Vorsaison in der Eckernförder Bucht gerne weitergehen. Hoteliers und Touristiker blicken auf die kommenden Wochen und Feiertage.

An fast allen Stränden stehen die Strandkörbe in der Eckernförder Bucht bereit.

Eckernförder Bucht. Fast überall stehen schon wieder die Strandkörbe im Sand, das Wetter zeigte sich über Ostern bereits von seiner besten Seite und im kommenden Monat stehen noch einige verlängerte Wochenenden an. Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Montag, nach Himmelfahrt fällt auch Pfingsten noch in den Mai. Zieht es Touristen und Tagesgäste im Frühling wieder in die Eckernförder Bucht?

Vor allem 2021, als die Coronapandemie die Reisemöglichkeiten noch stark einschränkte, stiegen die Besucherzahlen in und um Eckernförde. Gegenüber dem Jahr 2019 waren die Buchungszahlen im Dezember 2021 um 60 Prozent gestiegen. 2022 war dann nicht mehr ganz so stark für die Region.

„Über Ostern lief das Geschäft schon richtig gut“, freut sich Kevin Heide, Geschäftsführer des Stadthotels, des Hotels Seelust und des Hotels Beachside in Eckernförde. „Da hat sich das Wetter pünktlich zum Guten gewendet.“ Viele Leute hätten im Angesicht des Wetterberichts noch spontan gebucht.

Eckernförder Bucht: Gäste buchen immer spontaner

„Die Tendenz geht sowieso ganz klar zu spontaneren Buchungen“, sagt Heide. Während der Pandemie hätten Gäste ihren Urlaub im Voraus geplant, jetzt entschieden sie sich teilweise in der Woche vor dem Wochenende, an dem sie kommen wollten. Je besser die Wettervorhersage, desto mehr spontane Buchungen.

Im Mai, so seine Prognose, kämen dann auch bei mittelmäßigerem Wetter wieder mehr Touristen. „Bei angenehmeren Temperaturen lässt sich auch ein grauer Himmel oder Nieselregen ertragen.“ Da im Mai gleich drei lange Wochenenden lägen, habe er also die Hoffnung auf ein gutes Geschäft. Beim Thema Wetter und spontane Buchungen könne er seine Gäste aber durchaus auch verstehen.

Wie ist die Lage bei den Buchungen bisher? „Zurzeit gibt es überall noch Lücken“, erklärt Heide. Ähnlich ist die Lage auch in Strande, wo Touristik-Chef Heiko Drescher die Buchungslage für Ostern als zurückhaltender als im vergangenen Jahr beschrieb. Feiertage im Frühjahr werden auch hier eher spontan gebucht.

Schwedeneck: Rauchen nur noch an vorgesehenen Tischen

Auf eine neue Regelung müssen sich derweil Touristen und Tagesgäste in Schwedeneck einstellen. Ab dem 15. April können hier die Strandkörbe bezogen werden. Doch Raucher aufgepasst: Das Rauchen am Strand soll in dieser Saison eingeschränkt werden.

„In erster Linie geht es um die Kippen, die im Sand ausgedrückt und liegen gelassen werden“, erklärt der Schwedenecker Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU). In der Gemeindevertretung habe man sich aber dagegen entschieden, ein Rauchverbot in der Satzung festzuschreiben. Es handele sich also erst mal um eine Handlungsempfehlung. „Wir setzen auf Freiwilligkeit.“

Raucher sind dazu angehalten, an den dafür vorgesehenen Stehtischen zu rauchen. Dort stehen dann Aschenbecher bereit. Stehen sollen sie an zentraler Stelle, sowohl in Surendorf als auch am Strand in Dänisch-Nienhof. Damit hofft die Gemeinde, den Strand in Zukunft sauberer zu halten.