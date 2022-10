﻿Sportlerehrung Bordesholm: „Das ist das, was das Leben erfreulich macht“

Mit Dieter Randig und Helmut Tiede wurden am Donnerstag in Bordesholm zwei Akteure mit dem Ehrenamtspreis 2022 ausgezeichnet, die sich in unterschiedlichen Feldern ehrenamtlich bewegen. Jede Menge Beifall und Lob gab es zudem bei der Ehrung örtlicher Einzelsportler, Teams und Organisatoren.

