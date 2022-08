﻿Sprenge: Absage an das neue Feuerwehrgerätehaus

So modern wird die Herderschule in Rendsburg

Die Herderschule in Rendsburg erhält ein neues Gesicht: Gerade ist die Bauvorbereitung am Stadtpark in vollem Gange, bis 2025 sollen hier erst ein neuer Fachklassentrakt und dann ein neues Hauptgebäude entstehen. Das wird aus dem ältesten Gymnasium der Stadt.