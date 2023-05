﻿Räucherduft auf der Hafenpromenade von Eckernförde

Eckernförde. „Wollen sie mal probieren?“ Kaum einer sagt Nein, wenn Opsteekfru Stine und Fischer Fiete in ihrer traditionellen Fischerkluft frisch geräucherte Sprotten anbieten. Für viele ist es das erste Mal, doch fast alle kommen auf den Geschmack. Freitag haben in Eckernförde die Sprottentage begonnen. Noch bis Pfingstmontag dauert das Volksfest am Hafen an.

Wer sich den Weg durch den Hafen-Jahrmarkt gebahnt hat mit seinen Kinderkarussells, Schießbuden und Crêpe-Ständen landet unweigerlich im kleinen Sprottendorf am alten Eckernförder Leuchtturm. Hier dampfen zwei mobile Räucheröfen vor sich hin, umgrenzt von einem Staketenzaun, der mit Holzfässern und Fischernetzen dekoriert ist. Gerd Lorbeer führt hier das Regiment, angetan mit Fischerhemd und Eckernförder Mütze.

Schauräuchern im Eckernförder Sprottendorf

Ein wachsames Auge hat der erfahrene Räucherer auf die Gradanzeige der Öfen. Buchen- und Erlenholzspäne bringen die Sprotten auf Temperatur. Dazu kommen Wacholderzweige – „für den Geschmack“, verrät Lorbeer. Zwei Stunden lang verbringen die silbrigen Fischlein im Ofen, bevor sie goldglänzend geräuchert verzehrt werden können. Sprotten brachten die Fischerstadt Eckernförde einst zum Wohlstand. Heute stammen sie aus dem Nordatlantik. Die Ostsee hat sich erwärmt, die Schwärme haben sich verzogen.

Neben den Räucheröfen spießt Senta Müller die Fischlein auf Stäbe für den Räucherrahmen auf. Sie hatte über 30 Jahre lang bei Rehbehn & Kruse gearbeitet, bevor Eckernfördes letzte professionelle Fischräucherei schloss. Auf den Sprottentagen hilft sie ehrenamtlich aus. „Das Verarbeiten der Fische verlernt man nicht“, sagt sie. „Das ist wie Fahrradfahren.“

Für viele Besucher ist es ihre erste Sprotte

Der Räucherduft lockt die Besucher an. Wolfgang Richardt, Tourist aus Koblenz, hat sich gleich ein Schälchen Sprotten besorgt. „Das sind die ersten meines Lebens, die schmecken richtig gut“, sagt er voller Überzeugung. Und: „Ich hab’ eben erst gelernt, wie man sie isst.“ Was jetzt noch fehlt? „Ein schönes Flens dazu“, sagt der Rheinland-Pfälzer, der mit seiner Frau Inge den Urlaub in Kappeln verbringt.

Unterdessen rattern Opsteekfru Stine und Fischer Fiete, alias Christel Fries und Werner Pötzsch, mit ihrem Sprottenkarren über die Hafenmeile. An der Holzbrücke machen sie Station. „Wer will ’ne Sprotte probieren, ohne Gräte?“, fragt Stine in die Runde. Die Umstehenden, die von den Trachten und dem Holzwägelchen angezogen werden, lassen sich nicht lange bitten. „Ich komme aus Laboe und hab’ früher als Kind Sprotten gegessen“, erzählt eine ältere Frau. „Die sind wunderbar.“

Im „Care-Paket“ gibt es einen Schnaps dazu

Kinder finden die Räucher-Delikatesse hingegen gewöhnungsbedürftig. Fürs Probieren bekommen sie daher Sprottenbonbons in die Hand gedrückt. Während Stine das Entgräten für die „Lütten“ mit einer Zauberformel versieht, dürfen sich die Erwachsenen einen plattdeutschen Spruch zum Verzehren von Sprotten merken: „Kopp af, Steert af, Grat rut, rin in de Snut“. So einfach geht das. Und als „Care-Paket“ gibt es noch einen Schnaps dazu.

Die Eckernförder Sprottentage dauern noch bis Pfingstmontag an. Neben dem Hafenmarkt belebt am Wochenende ein Programm aus Livemusik, Schauräuchern, Kinderaktionen, Entenrennen und Fahrten mit der Kieler Hansekogge das Volksfest.

