Sprottentage Eckernförde: Zeugen gesucht nach schwerer Körperverletzung

Eckernförde. Die Polizei Eckernförde bittet nach einer gefährlichen Körperverletzung bei den Sprottentagen in Eckernförde um Hinweise. Die Tat ereignete sich demnach am Freitag, 26. Mai, gegen 22.20 Uhr an der Hafenspitze – im Nahbereich der dortigen Bühne.

Täter trat Opfer mit dem Fuß

Nach Polizeiangaben soll eine Gruppe von fünf bis sechs Personen gemeinschaftlich eine Person geschlagen/geschubst haben. Als die Person am Boden lag, soll ihr zusätzlich einer der Täter mit dem Fuß gegen den Körper getreten haben, so die Polizei. Die Personengruppe flüchtete anschließend in Richtung Strand. Im Rahmen der Fahndung konnte mindestens ein Täter ermittelt werden.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte an der Hafenspitze konnte der Geschädigte der Tat nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Die Polizei Eckernförde bittet nun, dass sich sowohl der Geschädigte als auch Zeugen der Tat melden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351/89212600 oder an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110.

KN