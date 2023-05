﻿Sprottentage Eckernförde locken mit neuem Konzept viele Besucher an

Langes Pfingstwochenende

Die Sprottentage Eckernförde und das bunte Markttreiben zogen vielen Leute an.

Die Sprottentage Eckernförde lockten am Wochenende geschätzt mehrere Zehntausend Besucher an. Die Eckernförde Touristik stellte dabei die Sprotte noch mehr als bisher in den Mittelpunkt.

