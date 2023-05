﻿Eckernförde feiert die Sprotte mit Schauräuchern, Livemusik, Hafenmarkt

Eckernförde. Die Sprottentage sind in alter Größe zurück und laufen am verlängerten Wochenende vom 26. bis 29. Mai zu neuer Form auf. Mit einem umfangreichen Programm feiert Eckernförde die kleine Sprotte, die die Stadt einst groß gemacht hat. Neben einem maritimen Schwerpunkt mit Schauräuchern gibt es viel Musik, Aktionen und einen Hafenmarkt. Mehrere Zehntausend Besucher werden zu dem Eckernförder Volksfest erwartet.

Einst ragten in der Altstadt 40 Schornsteine der Fischräuchereien in die Höhe. An das maritime Erbe der Fischerstadt knüpft das „Sprottendörp“ am Leuchtturm an. Hier können die Besucher beim Schauräuchern erleben, wie aus silbernen Fischlein goldglänzende, leckere Sprotten werden. Natürlich dürfen sie auch verkostet werden. Laut Christel Fries vom historischen Duo „Fiete und Stine“, das Geschichten rund um die Sprotte „vertellt“, sind 130 Kilo Fisch geordert.

Volksfest Sprottentage: Anknüpfen an das maritime Erbe Eckernfördes

Für die kleinen Besucher schließt sich an der Promenade ein „Kinderdörp“ an, in dem Sprottenkisten genagelt, Sprottenwinkies gebastelt sowie Bilder gemalt werden können. Am Sonnabend hat auch das Museum Alte Fischräucherei geöffnet. Das Sprottenareal soll die Besucher auf die große Fischereivergangenheit Eckernfördes hinweisen. Die Stadt war einst Zentrum des Sprottenfangs und der Sprottenverarbeitung an der deutschen Ostseeküste.

Ein bunter Hafenmarkt wird sich an allen vier Tagen von der Hafenspitze bis zum Innenhafen ziehen. Neu ist die Ecktown-Bühne an der Holzbrücke. Hier präsentieren sich Bands und andere Akteure aus Eckernförde und der Region – beispielsweise Madvance (Rock-Pop) und die Acoustik Super Heros sowie die Calisthenics-Gruppe BalteckBars. Am Sonntag um 14 Uhr startet hier auch eine Pop-up-Kirche mit einer Sprottenkarren-Prozession über die Hafenmeile.

Sprottentage in Eckernförde: Livemusik von Deutsch-Pop bis Ukulele

Auf der Hafenbühne an der Eckernförder Hafenspitze erwartet die Besucher jede Menge Livemusik. Jeweils ab 20 Uhr tritt hier am Freitag die Partyband Zack Zillis auf, am Sonnabend lädt „Das Wunder“ zu einer Zeitreise durch 40 Jahre deutscher Pop- und Rockgeschichte ein und am Sonntag erinnert die Tributeband Waterloo an die legendären Abba-Hits. Dazu gesellen sich nachmittags weitere Auftritte, etwa vom Shantychor Fahrdorf und dem Ukuleleorchester Ecktown Ukelalas.

Das Programm der Sprottentage Freitag 8-15.30 Uhr: Unicef-Fohmarkt, Rathausmarkt 11-24 Uhr: Buntes Markttreiben am Hafen 11-17 Uhr: Sprottendörp mit Schauräuchern am Leuchtturm 14-17 Uhr: „Meerblech“ (moderne Blasmusik), Hafenbühne 18-19.30 Uhr: Stand-up-Paddling „Sprottentour“, Start Borbyer Ufer 20-23 Uhr: Partyband „Zack Zillis“, Hafenbühne Sonnabend Ab 10 Uhr: 3. Eckernförder SUP-Sprottenrennen, Start Borbyer Ufer 11-24 Uhr: Buntes Markttreiben am Hafen 11-17 Uhr: Sprottendörp mit Schauräuchern am Leuchtturm und in der Alten Fischräucherei 12-13.30 Uhr: Entenrennen an der Holzbrücke 14-17 Uhr: Jubiläumskonzert TuS Eckernförde, Hafenbühne 20-23 Uhr: „Das Wunder“ (Deutsch-Pop), Hafenbühne Sonntag 11-17 Uhr: Verkaufsoffene Innenstadt 11-24 Uhr: Buntes Markttreiben am Hafen 11-17 Uhr: Sprottendörp mit Schauräuchern 11-14 Uhr: Shantychor Fahrdorf, Hafenbühne 15-17 Uhr: Ecktown Ukelalas (Ukuleleorchester), Hafenbühne 14-16 Uhr: Circus Kids (Ecktownbühne/Hafenbühne 20-23 Uhr: Waterloo (Abba-Tribute-Band), Hafenbühne Montag 11-17 Uhr: Verkaufsoffene Innenstadt 11-19 Uhr: Buntes Markttreiben am Hafen

Auch auf dem Wasser ist zu den Sprottentagen in Eckernförde einiges los. Tanja Miranda startet am Sonnabend ihr 3. Eckernförde Stand-up-Paddling Sprottenrennen. An historische Zeiten erinnert die Kieler Hansekogge, die im Hafen festmacht und Rundfahrten anbietet. Tickets können direkt vor Ort erworben werden. Wasserspaß verspricht zudem das Eckernförder Entenrennen des Serviceclubs Round Table am Sonnabend ab 12.30 Uhr. Rennlizenzen für den guten Zweck mit Gewinnchancen gibt es zu fünf Euro auch noch kurz vor dem Start an der Holzbrücke.

Sprottentage in Eckernförde: Zum Volksfest Straßensperrungen in der Altstadt

Stephan Vollbehr und Paul Vielstädte, die seitens der Touristik Eckernförde für die Veranstaltung der Sprottentage verantwortlich zeichnen, freuen sich über ein Programm, das es in der Fülle noch nicht gegeben hat. Gestützt werde es von viel ehrenamtlichem Engagement. Da es zum Volksfest auf den Straßen der Altstadt eng werden kann, werden laut Vollbehr ab der Langebrückstraße am Veranstaltungswochenende Freitag bis Sonntag jeweils von mittags bis 19 Uhr nur Anlieger und Zulieferer mit dem Auto durchgelassen.

