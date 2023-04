﻿St. Jürgen-Kirche in Gettorf: Frühjahrsputz unter Anleitung des Profis

Nach 21 Jahren wieder Großputz um Altar und Kanzel: Der Kirchbauverein Gettorf hat dem Staub auf den jahrhundertealten Kunstwerken in der St. Jürgen-Kirche den Kampf angesagt. Dabei war am Sonnabend vor allem Handarbeit gefragt.

Gettorf. Mit Maske, Staubsauger und Pinsel rückten Mitglieder vom Kirchbauverein Gettorf am Sonnabendvormittag unter fachkundiger Anleitung von Diplom-Restaurator Peter von Gradolewski aus Kiel dem Staub in der St. Jürgen-Kirche zu Leibe. Auch wenn bei Kanzel und Kanzelaufgang keinerlei chemische Mittel zum Einsatz kamen, waren die zum Teil sehr filigranen Schnitzereien des Holzschnitzers Hans Gudewerdt des Älteren von 1598 eine echte Herausforderung für die Ehrenamtlichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem aber werden bei so filigraner Arbeit in einer relativ kalten Kirche auch irgendwann die Hände kalt. Dreieinhalb Stunden waren Ingrid Schößler, Rike Köhrsen, Wally Tiedke, Kristiane Fürst-Kühl, sowie Hannelore, Phillipp und Maja Struve im Einsatz. Bei so viel ehrenamtlichen Einsatz spendierte Helen Ströh Kuchen und Restaurator Peter von Gradolewski stellte für den Soonabend keine Rechnung.

St. Jürgen-Kirche in Gettorf: 500 Jahre alte Farbe hält bis heute

Bereits während der letzten Monate hatte Peter von Gradolewski, zusammen mit einer Praktikantin, sechs Wochen lang den über 500 Jahre alten spätgotischen Flügelaltar aufwendig gereinigt. Der vergoldete Schnitzaltar war zwingend ein Fall für den Fachmann. „Denn wenn das Gold erst einmal im Putztuch ist, kann man es nicht mehr zurücktransferieren“, scherzte Peter von Gradolewski.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fußboden und Altartisch waren während der Reinigung mit Hartfaserplatten abgedeckt. Zudem war ein 2,85 Meter breites Rollgerüst aufgebaut worden. Der Altar wurde zunächst ganzflächig trocken gereinigt. Schmutz, der durch die Trockenreinigung nicht entfernt werden konnte, wurde mit einer Feuchtreinigung entfernt. Dabei wurden weder Lösemittel noch Tenside verwendet. Stattdessen kam lediglich demineralisiertes Wasser zum Einsatz, betonte der Restaurator. Zum Einsatz kamen überdies Wattestäbchen und Mikroporenschwämme. Einige Retuschen, die sich als wasserlöslich herausstellten, wurden bei der Feuchtreinigung beschädigt und erneuert. Die historische Substanz wurde durch die Reinigung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Etwa zwei Tage dauerte zusätzlich noch die Reinigung des barocken Taufdeckels.

Die Reinigung von Altar und Taufdeckel war dringend nötig, denn beide waren zuletzt im Jahr 2002 restauriert worden. Eigentlich sollte alle fünf Jahre eine Reinigung stattfinden, so der Restaurator. Alle drei Jahre sollten die Kunstwerke von einem Fachmann in Augenschein genommen werden. Denn Staub an alten Kunstwerken aus Holz ist nicht nur ein optisches Problem. Staub kann Feuchtigkeit ziehen. In der Folge kann es zum Pilzbefall kommen – mit unabsehbaren Folgen für die Kunstwerke. Trotz des langen Reinigungsintervalls ist es in der St. Jürgen Kirche jedoch zu keinen Schäden gekommen. Auch Schäden durch Wurmbefall wurden keine festgestellt. „Aber das ist bei solch altem Holz auch sehr unwahrscheinlich“, so Peter von Gradolewski.

Reinigung der St. Jürgen-Kirche wird im Laufe des Frühjahrs abgeschlossen

Jetzt ist nur noch der Kanzeldeckel verstaubt. Um ihn zu reinigen, muss ein Gerüst aufgebaut werden. Während der Reinigung wird die bereits gereinigte Kanzel abgedeckt. Ein genauer Termin für die Aktion steht noch nicht fest. Nur so viel: Es wird im Laufe dieses Frühjahrs sein, irgendwann mitten in einer Woche, sodass der Sonntagsgottesdienst nicht beeinträchtigt wird. Hannelore Struve, Vorsitzende des Kirchbauvereins, rechnet mit zwei Tagen Arbeit, die dann wieder Peter von Gradolewski erledigen wird.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finanziert wird die Reinigung vom Kirchbauverein. Hannelore Struve, freut sich, dass Altar, Taufdeckel und Kanzel pünktlich zum Palmsonntag wieder im alten Glanz erstrahlten. Denn ab dem 2. April finden die Gottesdienste wieder in der Kirche statt. In diesem Jahr hatten von Januar bis März die Gottesdienste erstmals aus Energiespargründen im Gemeindehaus stattgefunden.