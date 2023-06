﻿St. Nicolai Eckernförde sammelt Spenden für Sanierung der Kapellen-Orgel

Eckernförde. Die Kirchengemeinde St. Nicolai will die historische Kapelle auf dem Mühlenberg-Friedhof neu beleben. Bisher wird sie nur für Trauerfeiern genutzt. Künftig soll sie sich auch für kleine Kulturveranstaltungen öffnen. Auch die Orgel soll saniert und verbessert werden. Dafür startet die Kirche jetzt ein Spendenprojekt.

Der Mühlenberg-Friedhof ist ein historischer Schatz. Hier liegen Eckernförder Persönlichkeiten, Künstler und Kaufleute, hier wurden Kriegsmahnmale errichtet. Am Rand liegt die alte Kapelle, die aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts stammt. „Ein schönes Gebäude, das durch seine oktogonale Gestaltung vertraute Veranstaltungen zulässt“, sagt Pastor Dirk Homrighausen, der auch Vorsitzender des örtlichen Friedhofverbands ist. Die Kapelle werde gerne für Trauergottesdienste genutzt.

Die Orgel soll wieder schöner klingen

Auf einer Empore ist die Orgel eingerichtet, die aus den 1960er-Jahren stammt. Sie umfasst ein Manual, fünf Register und „ist stark renovierungsbedürftig“, wie Katja Kanowski, Kirchenmusikdirektorin von St. Nicolai, betont. Das Innere sei verschmutzt, die Orgel verstimmt. Kleinere Literatur könne man darauf spielen, doch es sei möglich, einiges zu verbessern. Der Plan: Die Orgel soll gereinigt, gestimmt und mit einem neuen Register ausgerüstet werden.

Die kleine Kapelle auf dem Mühlenberg-Friedhof ist über hundert Jahre alt und wird vor allem für Trauerfeiern genutzt. © Quelle: Christoph Rohde

Dafür lagern bei der Kirchengemeinde noch alte Pfeifen. Installieren würden diese die Orgelbauer Ulrich und Kirsten Babel aus Gettorf. Grundsätzlich sei das kein Problem, sagen sie. Der Erfolg soll ein schönerer Klang, eine zuverlässigere Technik und – als I-Tüpfelchen – eine akkurate Stimmung sein. Laut Michael Mages, Orgelbausachverständiger der evangelischen Kirche in Norddeutschland, wurde in den 1950er-/-60er-Jahren ein schärferer, metallischer Klang bevorzugt. „Heute will man dagegen rundere Klänge hören.“

10 000 Euro werden an Spenden benötigt

Doch wie lässt sich die Runderneuerung der Kapellen-Orgel finanzieren? Mit 10 000 Euro an Spenden plant Homrighausen. Eine namhafte Gabe aus Eckernförde habe man bereits bekommen, so dass jetzt noch 7500 Euro fehlten. Ein Orgel-Modell soll auf das Projekt aufmerksam machen, das Homrighausen auch als „Bekenntnis zur Orgel“ wertet. Anders als ein E-Piano spiele dieses Instrument mit „Atem“, wie die menschliche Stimme, fügt Kanowski hinzu. Das habe auch eine theologische Qualität.

Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski demonstriert den Klang der Kapellen-Orgel, die aus den 1960er-Jahren stammt. Das Instrument ist renovierungsbedürftig. © Quelle: Christoph Rohde

Neben der Orgel will die Kirchengemeinde auch den Raum renovieren lassen. Heizkörper und Stühle sollen erneuert, sowie die Beleuchtung verbessert und die Wände gestrichen werden. Dann kann in die Kapelle neues Leben einziehen. „Der Raum besitzt eine tolle Akustik“, betont der Pastor. Er eigne sich beispielsweise für nachmittägliche Orgelkonzerte mit einer anschließenden Führung über den historischen Friedhof am Mühlenberg.

Spenden für die Orgel in der Kapelle auf dem Mühlenberg-Friedhof sind auf das Konto der Kirchengemeinde St. Nicolai, IBAN: DE58 5206 0410 5806 4041 20, bei der Evangelischen Bank möglich.

