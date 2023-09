﻿Stadt Eckernförde beschließt mehr bezahlbaren Wohnraum

Eckernförde. Die Stadt Eckernförde erhöht die Quote für den Neubau preisgünstiger Wohnungen auf 50 Prozent. Damit reagiert die Ratsversammlung auf die angespannte Lage für bezahlbaren Wohnraum im bei Investoren beliebten Ostseebad. Kritik kommt von der CDU. Sie wünscht sich einen niedrigeren Anteil und ein flexibleres Vorgehen, um Bauherren nicht zu verschrecken. Die SPD sieht dagegen eine „starke Grundlage“, um soziales Wohnen zu schaffen.

Das neue Quotenmodell hatten SPD, SSW, Grüne und FDP gemeinsam in die Ratsversammlung eingebracht. Günstiger Wohnraum werde gebraucht, „das erzeugt Druck“, sagte Björn Peters von der SPD. Er sprach von einem neuen Ansatz für Investoren und Bauwillige, erklärte aber auch, dass es nur einen eingeschränkten Teil der Bautätigkeit betreffe. Nämlich die sogenannten Vorhaben bezogenen Bebauungspläne sowie städtische Grundstücke, die für Wohnbauprojekte überlassen werden.

„Preisdämpfung“ auch oberhalb von Sozialmieten

Die Vorgabe für diese Fälle: Mindestens 40 Prozent müssen für sozialen Wohnungsbau vorgesehen werden, darunter 25 Prozent im 1. Förderweg. Weitere zehn Prozent der Wohneinheiten sollen zusätzlich für „preisgedämpften Wohnraum“ (etwas oberhalb der Sozialmiete) oder für zusätzlichen geförderten Wohnraum zur Verfügung stehen. Diese Quote gilt für Bauvorhaben ab acht Wohnungen oder 600 Quadratmetern Grundflächen und soll vertraglich abgesichert werden.

Markus Kania (CDU) kritisierte das Quotenmodell als „unnötigen Verwaltungsaufwand“. Das bestehende Wohnraumversorgungskonzept sei ausreichend. Die neuen Verschärfungen gingen darüber hinaus und würden Bauvorhaben die Flexibilität nehmen. Kania befürchtete, dass mittlere bis große Projekte in Eckernförde nicht mehr gebaut werden könnten. Die Christdemokraten wollten die Sozialquote auf 30 Prozent gesenkt wissen und die „preisgedämpften“ zehn Prozent streichen.

Jahr für Jahr fällt sozialer Wohnraum in Eckernförde weg

Sören Vollert (Grüne) hielt dagegen, dass nur wenige Flächen von den neuen Vorgaben betroffen seien. „Und da sollten wir etwas mehr machen.“ Dass derzeit wenig gebaut werde, liegt nach seinen Worten nicht an Sozialquoten, sondern an den Preisen. Vollert verwies auf die aktuell hohe Förderung im sozialen Wohnungsbau. Bernd Hadewig (FDP) sah in dem Quotenmodell ein richtiges Signal für die bauliche Entwicklung Eckernfördes. In der Stadt gebe es bereits einen großen Anteil an Eigentumswohnungen.

Gleichzeitig fällt Jahr für Jahr sozialer Wohnraum aus der Bindung. Ein Erhalt der bisherigen Anzahl wäre laut Jens Löwer (SPD) schon ein Erfolg. Ein Motor des sozialen Wohnungsbaus in der Stadt ist das Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen GWU. Dessen Vorstandsvorsitzender Stephan Seliger machte allerdings deutlich, dass dies nur im eigenen Bestand funktioniere, da dort keine Grunderwerbskosten entstünden. Er sah mit den beschlossenen zehn Prozent „preisgedämpftem“ Wohnraum eigene Bauprojekte in Eckernförde gefährdet. Seliger: Das müsse auch gegenfinanziert werden.

So sollen die neuen dreigeschossigen Häuser am Eichborn nach einem Entwurf des GWU aussehen. Die Wohnungen für zwei bis vier Personen erhalten Balkone, Terrassen, Aufzug und Tiefgarage. Unten verläuft der Eichborn.

Am Eichborn schafft das GWU die 50-Prozent-Quote indirekt

Aktuell plant das GWU im Bereich Eichborn/Klintbarg in einer Nachverdichtung 57 neue Wohnungen, aufgeteilt auf vier Gebäude. 50 Prozent der Wohnungen sollen gefördert und die andere Hälfte frei finanziert vermietet werden. Unterm Strich handelt es sich laut Seliger sogar um eine 100-Prozent-Förderung. Nur werden für die 50 Prozent frei finanzierten Wohnungen die gleiche Anzahl im örtlichen Bestand des Unternehmens als sozialer Wohnraum umgewidmet. Damit sollen Mehrkosten durch eine vom Gestaltungsbeirat empfohlene Tiefgarage für das Neubauprojekt aufgefangen werden.

Das mehrheitlich beschlossene Quotenmodell für sozialen Wohnraum in Eckernförde soll laut Ratsentscheid nach einer „angemessenen Zeit“ ausgewertet und neu beurteilt werden. Die Verwaltung ist beauftragt, regelmäßig über die Bauentwicklung zu berichten.

KN