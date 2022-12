﻿So soll der Jungfernstieg in Eckernförde ausgebaut werden

Eckernförde. Die Stadt Eckernförde will die aktuellen Leitungsarbeiten der Stadtwerke SH im Jungfernstieg nutzen, um die Straße mit rotem Pflaster neu auszubauen. Die Ratsversammlung beschloss einstimmig, dieses Projekt im kommenden Jahr in Angriff zu nehmen. 500 000 Euro werden dafür im Haushalt 2023 bereitgestellt.

Aktuell buddeln die Stadtwerke im Jungfernstieg zwischen Hafengang und Taterberg, um hier neue Versorgungsleitungen sowie Leerrohre für Glasfaser zu verlegen. Nach Abschluss der Arbeiten würden die Stadtwerke die Fahrbahnoberfläche im Normalfall wieder so herstellen, wie sie war. Das heißt: eine Asphaltfläche und ein Gehweg mit grauen Betonplatten.

Ausbau zunächst zwischen Hafengang und Taterberg

Die Stadt ergreift jetzt die Gelegenheit, im Zuge der Baumaßnahmen den Jungfernstieg in weiten Teilen mit rotem Pflaster neu auszubauen. Das spart unterm Strich Kosten und Zeit. Geplant ist der Ausbau im kommenden Jahr zunächst zwischen Hafengang und Taterberg. In insgesamt drei Abschnitten soll hier die Pflasterung erfolgen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein weiterer Ausbau vom Taterberg bis zur Stadthalle vorgesehen.

Der nördliche Jungfernstieg zwischen Hafengang und Hafenspitze wird ebenfalls separat behandelt, da hier die Hafenspitzenbebauung noch komplettiert werden soll. Nach einem Investorenwechsel will die Carlshöhe Bauträger GmbH & Co.KG am Jungfernstieg zehn Eigentumswohnungen in Größen von 73 bis 150 Quadratmetern errichten. Ferienwohnungen sollen ausgeschlossen sein. Geplant ist die Pflasterung in diesem Teil für das Jahr 2024 als sogenannte Mischfläche und verkehrsberuhigter Bereich.

Tempo 30 statt verkehrsberuhigter Mischfläche

Anders sieht das zwischen Hafengang und Taterberg aus. Hier soll auch nach der Neupflasterung das Tempo 30 erhalten bleiben, eine verkehrsberuhigte Mischfläche strebt die Stadt nicht an. Gehweg und Fahrbahn werden auf der westlichen Seite zwar als ebene Fläche ohne Kantstein, aber mit einer optischen Trennung gestaltet. Auf der östlichen Seite ist der Gehweg ohnehin durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt. Weiter sind Querungen für Fußgänger zwischen Innenstadt und Strand vorgesehen.

Durch die Stadtwerke-Arbeiten bietet sich für die Stadt nach Angaben der Verwaltung die einmalige Gelegenheit, den betroffenen Jungfernstieg-Bereich mit relativ geringen Kosten baulich und optisch den bereits umgestalteten Straßen wie Langebrückstraße, Frau-Clara-Straße und Ottestraße mit dem rotem Pflaster anzupassen.

Eckernförde will Stadthallen-Bereich neu denken

In Zukunft soll zudem aus stadtplanerischer Sicht der Bereich zwischen Mühlenstraße, Jungfernstieg und Stadthalle neu gedacht werden. Er soll sich dann unabhängig von der Gestaltung farblich dem restlichen Innenstadtbereich sowie der Mühlenstraße und dem Platz vor der Stadthalle in Rottönen anpassen. Insofern, so die Verwaltung, sei die Umgestaltung des Jungfernstiegs zwischen Hafengang und Taterberg die logische Fortsetzung der angrenzenden und zukünftig umgebauten Verkehrsflächen. Dabei werde die derzeitige Oberflächenqualität gewahrt oder verbessert.

Wann die Pflasterung im Mühlenberg beginnen kann, hängt laut Tiefbauamt auch vom Verlauf des Winters ab. Der Ausbauabschnitt umfasst 380 Meter Länge und eine Fläche von 3800 Quadratmetern. Davon wird etwa die Hälfte durch die Stadtwerke erneuert.