﻿Borbyer Ufer: B-Plan und Veränderungssperre sollen das Quartier schützen

Das Areal rund um den Eckernförder Petersberg soll in seiner historisch gewachsenen Eigenart erhalten bleiben. Um das trotz Bauwünschen zu sichern, will die Stadt jetzt einen Bebauungsplan aufstellen.

Eckernförde. Das Ostseebad Eckernförde ist bei Bauherren beliebt. Egal ob Neubau oder Umbau – gerade in Wassernähe wachsen die Begehrlichkeiten. Die Pläne korrespondieren allerdings nicht immer mit dem Charakter der historisch gewachsenen Altstadt rund um den Hafen. Wird der Veränderungsdruck zu groß, kann die Stadt die Notbremse ziehen – so wie jetzt im Bereich Petersberg/Ballastberg am Borbyer Ufer.

„Da ist Bewegung im Quartier“, formuliert es Bauamtsleiter Timm Orth. Die Stadt habe mehrere formlose Anfragen zu Bauvorhaben bekommen, sagt er. Da dies Veränderung für das Viertel bedeuten kann, leitete die Bauverwaltung das Thema an die Politik weiter. Zuvor hatte das Kieler Büro Zastrow & Zastrow in einer Analyse bereits die Besonderheiten in städtebaulich prägnanten Gebieten in Eckernförde beschrieben – darunter das Areal am Petersberg, das den Ronnenbergweg umschließt, den Ballastberg und die angrenzenden Straßenabschnitte von Vogelsang und Bergstraße.

Am Ballastberg nahmen Frachtsegler einst Sand auf

Ziel ist es jetzt, für diesen Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen, um die baulichen Möglichkeiten festzuschreiben. Der Ballastberg, wie der Petersberg früher genannt wurde, hatte einst eine besondere Funktion: Segelschiffe nahmen Sand als Ballast auf, wenn sie ohne Fracht wieder zurückfuhren. Heute ist der Hügel einer der schönsten Aussichtspunkte über Eckernförde. Am Petersberg befinden sich die sogenannten Kapitänshäuser als erhaltenswertes Ensemble, und unterhalb des Ballastberges hat sich am Ronnenbergweg ein kleines, historisch gewachsenes Quartier angesiedelt.

Die kleinteilige Bebauung ist charakteristisch für diesen Bereich am Borbyer Ufer. Individuelle Gebäudeformen und -größen prägen seit Jahrzehnten die abwechslungsreiche Hafensilhouette von Eckernförde. In dem Plangebiet wird überwiegend gewohnt. Vereinzelt finden sich aber auch Ferienwohnungen sowie Räume für freie Berufe, Dienstleistungen und Praxen. „Aufgrund der Hafen- und Wassernähe handelt es sich um besonders qualitätvolle Wohnlagen“, sagt Bauamtsleiter Orth.

Schon in den 1980er-Jahren gab es einen Wandel

Allerdings gab es hier schon Wandel. Nach der Aufgabe von Hafenbetrieben wie der Siegfried-Werft wurden in den 1980er-Jahren Grundstücke im Bereich des Plangebiets mit größeren Geschosswohnungsbauten und für den Standort untypischen Reihenhäusern bebaut. Nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches (Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung) könnte so eine bauliche Verdichtung im bisher nicht überplanten Innenbereich zugelassen werden. Damit, so die Verwaltung, würde sich die Struktur der historischen Siedlung „langfristig verändern“.

Blick vom Petersberg auf den Ronnenbergweg: Hier dominiert eine kleinteilige Bebauung. © Quelle: Christoph Rohde

Die Eigenart des Quartiers rund um den Ballastberg soll hingegen auf Dauer erhalten bleiben. Um dies abzusichern, beschloss der Bauausschuss jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplans in Verbindung mit einer Veränderungssperre. So können auch während des Aufstellens des B-Plans unerwünschte Veränderungen vermieden werden. Ferienwohnungen sollen, dem Beherbergungskonzept der Stadt folgend, ausgeschlossen werden. Ob bereits bestehende Ferienwohnungen Bestandsschutz genießen, wird laut Bauamt von jeweiligen Einzelfallprüfungen abhängen.

Darüber hinaus soll der B-Plan die typischen Gebäudehöhen und -fluchten, die Dachformen sowie die vorhandenen Straßen und Wege aufnehmen. Auch eine Begrünung ist erwünscht. Nach dem Beschluss im Bauausschuss entscheidet die Ratsversammlung am 27. März über die Planaufstellung.