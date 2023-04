﻿Warum sich diese 17 Persönlichkeiten die Ehrennadel verdient haben

Eckernförde. Eine Gesellschaft lebt vom Miteinander, von Menschen, die sich für die Gemeinschaft engagieren. 17 Persönlichkeiten, die dies beispielhaft getan haben (und tun), zeichnete die Stadt Eckernförde in einem Festakt im Ratssaal jetzt mit der Ehrennadel für besondere Verdienste im Ehrenamt aus.

Eine von ihnen ist Regina Nielsen. Sie steht seit fast 30 Jahren an der Spitze des Eckernförder Schützenvereins, engagierte sich besonders in der Jugendarbeit. Ehrenamt, sagt sie, könne manchmal stressig sein. „Doch es macht auch sehr viel Freude.“ Trotz des Zeitaufwands: „Es kommt sehr viel zurück“, sagt Nielsen. „Wertschätzung und Gemeinschaft – das macht stark“, ist die langjährige Vorsitzende überzeugt. Freundschaften entstünden, der Verein sei fast so etwas wie eine Familie.

Menschen helfen als Antriebsfeder

Andreas Dördelmann, aktives Mitglied beim Technischen Hilfswerk Eckernförde, sieht das ähnlich. Ist für den Architekten der THW-Einsatz in seiner Freizeit auch eine „technische Spielwiese“, so ist ihm ein anderer Aspekt wichtiger: ein sinnvolles Hobby zu haben und anderen Menschen helfen zu können. „Das ist meine Antriebsfeder“, sagt er. Was der THWler potenziellen Ehrenamtlern rät? „Aufstehen, hingehen und angucken“, sagt er ganz pragmatisch.

Und das sind die weiteren, mit einer Ehrennadel Ausgezeichneten:

DGB-Ortsverein: Egon Dibbern hat sich seit über 50 Jahren auf Orts-, Landes- und Bundesebene für die Gewerkschaftsarbeit eingesetzt. Er war Ortsvorsitzender der Postgewerkschaft und an der Ver.di-Gründung beteiligt. Technisches Hilfswerk: Thomas Jürgensen engagierte sich vor allem in der Fachgruppe Wassergefahren beim THW und leistet heute freiwilligen Dienst in der Notversorgung und Notinstandsetzung.

Traditionen in den Gilden bewahrt

Gelbe Westen Gilde: Gottlieb Flügge ist seit 1982 aktives Mitglied der Gilde, organisierte Veranstaltungen, führte Umzüge an und vermittelt Traditionen. Borbyer Gilde: Manuela Meyer und Bärbel Michelsen sind seit über 20 Jahren als „Zofen“ die guten Geister der Gilde. Ob beim Kinderfest oder der Bewirtung – überall sind sie mit helfender Hand dabei.

Plattdüütsch Gill: Claus Holtorf ist ein Aktivposten seiner Gilde. Er organisierte Veranstaltungen und fungiert als Leiter von Ausflügen. Seit 2021 ist er stellvertretender Vorsitzender. Naturschutzbund (Nabu): Ditmar Hilpert packte tatkräftig in der Biotopfläche auf städtischen Flächen an. Er trug mit dazu bei, dass das Domslandmoor wiedernässt wurde sowie die 150 Obstbäume der Streuobstwiese gepflegt wurden.

Die „Gute Seele“ von der Ostlandstraße

Heimatgemeinschaft: Ilse Rathjen-Couscherung bewahrt als Heimatforscherin historisches Wissen. Ihre Vorträge über Alt-Eckernförde sind „Straßenfeger“, wurden bislang von 4000 Zuhörern besucht. Einzel-Engagement: Heidi Schander kümmert sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich um die Menschen in den Obdachlosen-Unterkünften der Stadt. Sie gilt als „Gute Seele“ der Ostlandstraße.

Wirtschaftskreis: Wilfried Wagner führte bis 2022 über 20 Jahre lang den Wirtschaftskreis Eckernförde. Dabei setzte er Impulse für die Entwicklung der Unternehmen in der Stadt. Bahnhofsmission: Marita Zachow ist seit mehr als zwei Jahrzehnte ehrenamtliches Mitglied der Bahnhofsmission, die sie zwölf Jahre lang auch leitete.

Vorständler, die auch selbst anpacken

Ruderclub: Jürgen Marquardsen engagierte sich seit 1986 im Vorstandsbereich des Clubs, zuletzt seit 2004 als Vorsitzender. Bei allen Umbauten und Renovierungen packte er tatkräftig mit an. Boxclub 78: Viktor Scheierman ist ein Garant für sportliche Erfolge im BC 78. Als Trainer setzte er sich zudem für Integration und soziale Projekte ein.

Surfclub: Thomas Schulz und Wolf-Dietrich Zander stehen als Vorständler und Organisatoren für den Surfclub Eckernförde. Sie bereiteten neben anderen Regatten insbesondere den Langschlag Eckernförde-Damp vor, eine der ältesten, regelmäßigen Surfregatten (seit 1973).