﻿Interview: Jörg Freudenreich über klimafreundliches Bauen und Wohnraum

In der Nacht zu Freitag

Lagerhalle in Rendsburg brannte – Wohnhaus gerettet

Die Feuerwehr konnte beim Brand einer Lagerhalle in Rendsburg ein angrenzendes Wohnhaus retten. Der vordere Bereich der Halle stand bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag in der Büsumer Straße eintrafen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.