Statt dem „Zipper“ kommt in diesem Jahr der „Twister“ zum Rendsburger Herbst.

Das Stadtfest Rendsburger Herbst findet nach zwei Jahren Corona-Pause zum ersten Mal wieder in der Kreisstadt statt. Ohne Auflagen soll die Veranstaltung an die vergangenen Jahre anknüpfen, auch wenn sie etwas kleiner wird. So feiert Rendsburg vom 26. bis zum 28. August 2022.

