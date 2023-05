﻿Aktion Stadtradeln: Gettorf und Altenholz treten für den Klimaschutz in die Pedale

Gettorf. Weniger Autofahren und dafür häufiger mal das Fahrrad nehmen – dazu will die Aktion Stadtradeln Menschen ermutigen. Drei Wochen lang können die Teilnehmer ihre gefahrenen Strecken einloggen und so Kilometer für ihre Kommune sammeln. Dabei muss man nicht unbedingt im teilnehmenden Ort wohnen, es reicht auch, dort zu arbeiten oder in einem Verein aktiv zu sein. Kommunalpolitiker können bei der Anmeldung angeben, dass sie Parlamentarier sind. So wird am Ende zum Beispiel das aktivste Kommunalparlament ausgezeichnet.

Nach Altenholz will jetzt auch Gettorf nachziehen und nimmt 2023 zum ersten Mal am Stadtradeln teil. Die Idee dazu kam von der Isarnwohldschule. In der dort stattfindenden Klima-AG kam der Wunsch auf, auch mitzuradeln. Teilnehmen können aber nur Gemeinden – also fragten die Lehrer kurzerhand dort nach, und die Idee stieß auf Gegenliebe. Die Isarnwohldschule will mit möglichst vielen Schülern teilnehmen. Schulziel sei es, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern.

Stadtradeln in Gettorf: Zeitraum wegen Sommerferien gewählt

Den genauen Zeitraum dürfen die teilnehmenden Gemeinden selber bestimmen, nur die Länge ist festgelegt, es sind immer 21 Tage. Gettorf wird vom 12. Juni bis zum 2. Juli stadtradeln. „Wir haben den Zeitraum bewusst so gewählt, dass wir vor den Sommerferien mit allem, auch der Preisverleihung, durch sind“, erklärt Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann. Altenholz nimmt in diesem Jahr bereits zum dritten Mal beim Stadtradeln teil, daher habe man aus der Gemeinde bereits einige wertvolle Erfahrungswerte bekommen.

Jede teilnehmende Gemeinde hat eine eigene Seite, auf der aktuelle Statistiken eingesehen werden können. Dort kann man sich auch anmelden. Für Gettorf lautet sie www.stadtradeln.de/gettorf, für Altenholz entsprechend www.stadtradeln.de/altenholz. Wer nicht Teil eines Teams sein will, kann sich auch einzeln im allgemeinen Team registrieren. Wer die Fahrten direkt per GPS einloggen will, lädt sich einfach die Stadtradeln-App herunter. Es ist aber auch möglich, ein analoges Fahrtenbuch zu führen. Die Gettorfer können die entsprechenden Zettel bei Ulrike Münzberg-Niemann bekommen (Kontakt: 0171-2216823, muenzberg-niemann@gemeinde-gettorf.de).

Altenholz: Im ersten Jahr 400 Teilnehmer beim Stadtradeln

Bisher haben sich 25 Radelnde registriert, die sich auf zehn Teams verteilen. Wenn es nach dem Gettorfer Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) geht, sollen es aber noch viel mehr werden. „Unser Ziel ist natürlich, Altenholz zu schlagen“, scherzte er bei der Auftaktveranstaltung im Kubiz in Gettorf. In Altenholz hatten sich im ersten Jahr knapp 400 Menschen registriert.

Beide Gemeinden planen auch eine gemeinsame Veranstaltung, voraussichtlich am 30. Juni. In Altenholz ist der Stadtradeln-Zeitraum in diesem Jahr vom 25. Juni bis 15. Juli.

E-Bikes sind übrigens auch erlaubt. „Alles, was nach der Straßenverkehrsordnung ein Fahrrad ist, zählt“, so Münzberg-Niemann.

Gettorf will voraussichtlich am 10. Juli eine Preisverleihung veranstalten. In welchen Kategorien Preise vergeben werden könnten, steht noch nicht fest. Es soll aber nicht nur um die meisten gefahrenen Kilometer gehen.