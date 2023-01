﻿Stadtwerke Neumünster erhöhen Preis für Glasfaseranschlüsse

Die Stadtwerke Neumünster (SWN) heben die monatlichen Tarife für Glasfaserkunden um fünf Euro an. Als Begründung geben die SWN die stark gestiegenen Kosten an. Gleichzeitig erhöhen die SWN die Übertragungsgeschwindigkeit in vielen Tarifen.

Neumünster. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) heben die Glasfaserpreise in den Tarifen S bis L um fünf Euro pro Monat an. Für Neukunden gelten die angepassten Preise ab sofort, aber gleichzeitig gewähren die SWN bei Neuabschlüssen bis zum 31. Mai monatliche Rabatte. Bei laufenden Verträgen gelten die neuen Preise ab 1. Juni oder nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit.

„Die steigenden Kosten für Energie, Netzausbau und Arbeitskraft haben wir lange Zeit selbst getragen und tun das auch weiterhin bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeiten“, erklärt Saskia Ullrich, Pressesprecherin der SWN. Leider sei eine Anpassung aber unumgänglich.

SWN erhöhen auch die Übertragungsgeschwindigkeit

Der Grundpreis steigt für Privatkunden von 34,90 Euro auf 39,90 Euro brutto, für Geschäftskunden von 59,90 Euro auf 64,90 Euro netto. Alle Kundinnen und Kunden werden über die Änderungen schriftlich informiert, auch über die formell notwendige Zustimmung.

Wegen der stetig steigenden Bedarfe erhöhen die SWN zum 1. Juni gleichzeitig die Übertragungsgeschwindigkeit in mehreren Tarifen. „Durch immer hochwertigere Internetdienste steigt der Bedarf an Bandbreite jedes Jahr um 20 bis 30 Prozent, selbst wenn sich das eigene Nutzerverhalten nicht ändert“, sagt Saskia Ullrich. Deshalb erhöhe man mit den Preisen auch die Geschwindigkeit um 25 Prozent. Die Bandbreite im Tarif Home S steigt beispielsweise von 200 auf 250 Mbit/s (Megabit/Sekunde).

Während der Mindestvertragslaufzeit gilt beim Breitband der alte Preis

Bestandskunden bezahlen laut SWN bis zum Ende ihrer Mindestvertragslaufzeit den alten Preis. Für sie gelten die neuen Konditionen frühestens ab dem 1. Juni, selbst wenn die Mindestvertragslaufzeit vorher enden sollte. Die ursprüngliche Laufzeit bleibt unberührt. Auch Kunden, deren Glasfaseranschluss noch nicht aktiv ist, erhalten nach der Mindestvertragslaufzeit die neuen Konditionen.

Die SWN versorgen große Teile Schleswig-Holsteins mit lichtschnellem Internet. Zuletzt hatten sie nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für den Betrieb des geplanten Breitbandnetzes in den Außenbereichen des Kreises Dithmarschen erhalten. Den übrigen Landkreis versorgen die SWN bereits.

Die SWN haben mittlerweile gut 70 000 Glasfaserkunden in 270 Kommunen in Schleswig-Holstein. Neben der Stadt Neumünster samt vieler Umlandgemeinden in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Plön sind sie auch in weiten Teilen des Kreises Segeberg am Start und versorgen nahezu flächendeckend die Landkreise Stormarn und Dithmarschen.