﻿Stadtwerke SH: Aufsichtsrat beruft Bernd Reichelt zum neuen Geschäftsführer

Rendsburg/Eckernförde. Bernd Reichelt, 56 Jahre alt, in Wolfsburg geboren, verheiratet und Vater von fünf Kindern, übernimmt im Mai 2023 die Leitung der Stadtwerke SH. Das hat der Aufsichtsrat des Gemeinschaftsunternehmens aus den Städten Rendsburg, Eckernförde und Schleswig einstimmig entschieden. Er setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch. Reichelt folgt in dieser Funktion auf Wolfgang Schoofs, der im kommenden Sommer in den Ruhestand geht. Zuvor hatte es immer wieder Querelen um die Führung gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit Bernd Reichelt haben wir einen Geschäftsführer gefunden, der die besonderen Herausforderungen, die eine Tätigkeit bei den Stadtwerken SH mit sich bringt, erfolgreich angehen wird“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hendrik Söhler von Bargen. Denn Reichelt wird in Personalunion auch Chef der rechtlich weiter eigenständig existierenden Stadtwerke in Rendsburg, Eckernförde und Schleswig. Zusammen haben die öffentlichen Versorgungsunternehmen nach eigenen Angaben 150 Beschäftigte.

Stadtwerke SH: Neuer Chef soll die kooperierenden Unternehmen einen

In dieser Kooperation hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder geknirscht. Erst Anfang 2020 hatte eine gemeinsame Betriebsführungsgesellschaft unter Vorsitz der ehemaligen alleinigen Stadtwerke-Chefs Dietmar Steffens (Eckernförde), Helge Spehr (Rendsburg) und Wolfgang Schoofs (Schleswig) die Arbeit aufgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steffens verließ das Unternehmen bereits im Sommer 2020, aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß. Spehr hatte das Unternehmen in diesem Frühjahr nach einem Streit über die weitere Ausrichtung verlassen. Der nun allein verbliebene Geschäftsführer Schoofs kündigte an, seinen bis Juni 2024 laufenden Vertrag altersbedingt bereits ein Jahr früher zu beenden.

„Hier muss es zu einem weiteren Zusammenwachsen und zur Entwicklung einer gemeinsamen Identität unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten kommen“ , formuliert Aufsichtsrat Söhler von Bargen eine Kernanforderung an den neuen Geschäftsführer.

Lesen Sie auch

Bernd Reichelt arbeitet derzeit noch bei den Stadtwerke Menden in Nordrhein-Westfalen. Der studierte Wirtschaftsingenieur leitet den dortigen Betrieb seit 2013, war vorher Chef der Stadtwerke Munster-Bispingen in Niedersachsen. Vor seinem Studium hat er eine Berufsausbildung zum Ver- und Entsorger absolviert.

In Bezug auf seine neue Aufgabe sagt er: „Mir ist der Mensch wichtig und der anständige Umgang miteinander. Gerade der Aspekt des Cultural Change und die Gestaltungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken SH sprechen mich an“, so der 56-Jährige. Die kommenden Monate will er nutzen, um mit seiner Familie zurück in den Norden zu ziehen.