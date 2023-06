Ab 1. August: Stadtwerke SH senken die Preise für Strom und Gas

Rendsburg. Monatelang kannten die Preise für Strom, Gas und Fernwärme nur eine Richtung: steil bergauf. Jetzt sind die Beschaffungspreise nach ihren Höchstständen vom Sommer vergangenen Jahres wieder deutlich gefallen. Davon profitieren auch die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke SH in Rendsburg, Eckernförde und Schleswig.

Der örtliche Energieversorger senkt seine Preise ab August um fast 17 beziehungsweise 13 Prozent bei Strom und Gas. Aber: Auch nach der Preisanpassung liegen die Preise pro Kilowattstunde noch über der staatlichen Preisbremse in Höhe von 12 Cent beim Gas und 40 Cent beim Strom. Im Klartext: Die meisten Kunden werden kaum etwas spüren.

Stadtwerke wollen deutliches Signal an die Kunden setzen

Dennoch setzen die Stadtwerke SH mit der aktuellen Preissenkung ein deutliches Signal an ihre Kunden. Frank Repenning, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb, weiß, dass der regionale Versorger nicht mit den günstigsten Strom- und Gasanbietern im Internet mithalten kann. Denn dort werden mittlerweile wieder deutlich günstiger Preise aufgerufen als bei den Stadtwerken.

Dies liege an der langfristigen Einkaufsstrategie und dem Mix, mit dem die Stadtwerke kalkulieren. Teile der Energie werden Jahre im voraus bestellt, andere Teile täglich am stark schwankenden Spotmarkt gekauft. So könne man das Risiko streuen, werde aber aller Voraussicht nach nie der günstigste Anbieter am Markt sein können. „Alles andere wäre nicht seriös“, unterstreicht Repenning und verweist auf das vergangene Jahr.

Da waren aus Angst vor einer Gasmangellage im Winter die Strompreise in einigen Teilen Deutschlands auf mehr als einen Euro pro Kilowattstunde Strom gestiegen. Die folgende Preiserhöhung der Stadtwerke SH auf fast 60 Cent war zwar auch deutlich, aber eben nicht so extrem hoch. Die Folge: Rund 600 Kunden kamen im vergangenen Jahr von anderen Anbietern zurück zu den Stadtwerken SH. „Viele Kunden waren zu diesem Zeitpunkt dankbar, dass wir sie überhaupt mit Energie versorgen können“, erinnert sich Repenning. „Die Situation im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass es viele Kunden gibt, die uns vertrauen und wissen, was sie an ihrem regionalen Versorger haben.“

Die Kilowattstunde Strom kostet bald 10 Cent weniger

Ab 1. August kostet die Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung 49,92 Cent – rund 10 Cent weniger als derzeit. Etwas niedriger fällt die Differenz beim Gas aus: Dort sinkt der Preis pro Kilowattstunde in der Grundversorgung von 17,72 Cent auf 15,48 Cent. Hinzu kommt der jährliche Grundpreis in Höhe von 126 beziehungsweise 176,8o Euro. Dieser ändert sich nicht. Noch bis zum kommenden Frühjahr sind die Preise bis zu einer Höhe von 80 Prozent des Verbrauchs in der Saison 2021/22 durch die staatliche Preisbremse gedeckelt. Erst beim darüber liegenden Verbrauch würden die Kunden durch die neuen Preise entlastet.

Dass es jetzt zu einer Preissenkung mitten im Jahr kommt, liegt vor allem an den gesunkenen Beschaffungspreisen, für die die Stadtwerke ihre Energie einkaufen. „Wir wollen diesen Vorteil schnell an unsere Kunden weitergeben“, erklärt Hendryk Voigt vom Marketing. Zudem können sich die Kunden auf weitere Entlastungen einstellen. Entwickle sich der Markt wie zuletzt beziehungsweise bleibe auf dem aktuellen Niveau, könnten die Preise der Stadtwerke SH zum Jahreswechsel weiter sinken, prognostizierte Voigt.

Das sind die neuen Preise der Stadtwerke SH

Dass sich die neuen Preise mit der staatlichen Preisbremse vorerst kaum bemerkbar machen, zeigen folgende Beispiele:

Grundversorgung Strom bei einem Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden (Einfamilienhaus):

Ohne Strompreisbremse – Preis bis 31. Juli: 1922 Euro pro Jahr; Preis ab 1. August: 1.624 Euro pro Jahr (Einsparung ohne Strompreisbremse: 298 Euro pro Jahr)

Mit Strompreisbremse – Preis bis 31. Juli: 1445 Euro pro Jahr; Preis ab 1. August: 1.385 Euro pro Jahr (Einsparung: 60 Euro pro Jahr)

Grundversorgung Gas bei einem Jahresverbrauch von 12000 Kilowattstunden (Einfamilienhaus):

Ohne Gaspreisbremse – Preis bis 31. Juli: 2303 Euro pro Jahr; Preis ab 1. August: 2034 Euro pro Jahr; Einsparung: 269 Euro pro Jahr.

Mit Gaspreisbremse – Preis bis 31. Juli: 1754 Euro pro Jahr; Preis ab 1. August: 1700 Euro pro Jahr; Einsparung: 54 Euro pro Jahr.

