﻿Start für ein 30-Millionen-Euro-Projekt: Glasfaser für ganz Eckernförde

Breitband für das Ostseebad

In den kommenden 36 Monaten sollen alle Häuser in Eckernförde einen Glasfaseranschluss bekommen. In weiten Teilen der Stadt müssen neue Kabel verlegt werden. Zehn Bautrupps sind zeitgleich im Einsatz. So kommen Kunden an einen Anschluss.

