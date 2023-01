﻿Starker Appell: CDU-Kreischef Wadephul fordert Einigung im Imland-Streit

Zum traditionellen Jahresempfang der Kreis-CDU waren am Montagabend rund 400 Gäste in das Hotel ConventGarten nach Rendsburg gekommen. Dort hatte Johann Wadephul, Vorsitzender des Kreisverbands, einen Appell an die Kommunalpolitik.

Rendsburg. Vor dem Hintergrund der insolventen Imland-Klinik und der anhaltenden politischen Debatte im Kreistag wandte sich der CDU-Kreisvorsitzende Johann Wadephul mit einem eindringlichen Appell an die Vertreter aller Parteien. In der Imland-Frage müsse jetzt eine gemeinsame Lösung gefunden werden, sagte der Bundestagsabgeordnete beim traditionellen Jahresempfang der Partei am Montagabend in Rendsburg. „Dieses Thema braucht gemeinsame Lösungen“, so Wadephul. „Wir sind zum Kompromiss bereit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einigung im Imland-Streit gefordert

Zwar könne man mit Blick auf die Klinik jedes Modell und jeden Vorschlag „schnell kaputtreden“ – für alle Fraktionen im Kreis sei es jedoch an der Zeit, sich zusammenzusetzen und sich auf eines der Modelle zu einigen. „Das muss möglich sein“, so Wadephul unter dem Applaus der Gäste. Er ergänzte: Der Kompromiss müsse sich entlang des Bürgervotums orientieren. „Die CDU reicht die Hand“, so Wadephul.

Bleibt der Flugplatz Hohn in Betrieb?

In Berlin wolle sich Wadephul weiter dafür einsetzen, dass der Militärflugplatz in Hohn über seine Restlaufzeit von drei Jahren hinaus weiter betrieben werde. Vor dem Hintergrund der anstehenden militärischen Herausforderungen müsse die Funktion des NATO-Flugplatzes Hohn dauerhaft sichergestellt werden, so der CDU-Verteidigungsexperte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Partei bereitet sich auf Kommunalwahl vor

Im Fokus der Parteibasis steht in diesem Jahr vor allem die anstehende Wahl. Derzeit laufen im ganzen Kreis die Nominierungen der Kandidatinnen und Kandidaten für die rund 80 Listen zur Kommunalwahl am 14. Mai dieses Jahres. Nach CDU-Angaben stehen sie kurz vor dem Abschluss. Erneut werden kreisweit rund 1000 Männer und Frauen für die Christdemokraten um Sitze in den Kommunalparlamenten kämpfen. Dabei seien nicht alle, die auf Listen der CDU antreten, auch Parteimitglieder. Was den Kreistag Rendsburg-Eckernförde betrifft, hat Fraktionschef Tim Albrecht das Ziel für die CDU klar definiert. Man wolle wieder stärkste Kraft im Rendsburger Kreishaus werden. Derzeit stellen die Christdemokraten dort mit 52 Abgeordneten die mit Abstand größte Fraktion.

Infos zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein steht am Sonntag, 14. Mai 2023, an. Gewählt wird in rund 1080 Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in elf Kreisen. Bei der Gemeindewahl und der Kreiswahl handelt es sich um zwei selbstständige Wahlen. Die Gemeinde- und Kreisvertretungen werden für fünf Jahre bestimmt, und zwar für die Zeit vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2028. Wahlvorschläge müssen bis zum 20. März 2023, 18 Uhr, bei der Wahlleitung eingehen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen sowie alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Wer gewählt werden möchte, muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein. Neben dem Alter ist jeweils auch der Wohnort entscheidend. Die Wahllokale in den rund 2600 Wahlbezirken sind am 14. Mai zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

Am Rande des Jahresempfangs wurde zudem bekannt, welche langjährigen CDU-Mitglieder bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr für den Kreistag kandidieren wollen. Neben der amtierenden Kreispräsidentin und ehemaligen Landwirtschaftsministerin Juliane Rumpf ziehen sich auch der aktuelle Vorsitzende des Umwelt- und Bauausschusses Reimer Tank, der ehemalige Fraktionsvorsitzende Manfred Christiansen sowie Bildungsstaatssekretär Guido Wendt teils nach vielen Jahren aus der aktiven Kreispolitik zurück.

400 Besucher beim Jahresempfang der CDU

Zum traditionellen Jahresempfang der CDU Rendsburg-Eckernförde waren am Montagabend rund 400 Gäste ins Rendsburger Hotel ConventGarten gekommen. Neben der CDU-Basis waren Vertreter aus der Landespolitik, der Hilfs- und Rettungsdienste, der Kirchen sowie aus der Wirtschaft und den Kommunalverwaltungen gekommen. Als Gastrednerin hatten die Christdemokraten die amtierende Landtagspräsidentin Kristina Herbst eingeladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Diese erinnerte an die Herausforderungen dieser Tage und daran, dass demokratische Gesellschaften dann besonders stark sind, wenn sie zusammenhalten. Diesen Zusammenhalt hätten die Menschen im Land zuletzt bei der anhaltenden Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine bewiesen. Bei allen unterschiedlichen Standpunkten in der Sache müssten Demokraten ihre Debatten in gegenseitigem Respekt führen, so Herbst. Mit Blick auf das neue Jahr müsse man den Herausforderungen mit Mut, Tatkraft und Optimismus begegnen, sagte die Präsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags.