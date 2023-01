﻿Startschuss für solidarische Landwirtschaft vor den Toren von Rendsburg

Sie sind vier junge Leute um die 30 und wollen als Bauern neue Wege gehen. In Sophienhamm, wenige Kilometer westlich von Rendsburg, planen sie eine solidarische Landwirtschaft. In diesen Tagen kaufen sie einen Hof und suchen Mitstreiter.

Rendsburg. Bundesweit gibt es mehr und mehr sogenannte solidarische Landwirtschaften (Solawi), die nach anderen Regeln arbeiten als ihre Kollegen – die konventionellen Agrarbetriebe. Nun soll auch in Sophienhamm – etwa zehn Kilometer westlich von Rendsburg – ein solches kleinbäuerliches Projekt starten. Vier junge Leute kaufen dort in diesen Tagen einen Hof mit sieben Hektar Land, wollen ab dem Frühjahr Obst und Gemüse anbauen und dieses in der Region an einen festen Mitgliederkreis vermarkten.

Neues Projekt für die Landwirtschaft

Die vier angehenden Landwirte haben mehrere Jahre lang Erfragungen auf Höfen gesammelt – in den vergangenen drei Jahren in einem Betrieb in der Nähe von Ratzeburg. Ausgebildete Landwirte sind sie aber nicht. Nach einiger Suche nach einem geeigneten Objekt für ihre Idee sind sie im Herzen Schleswig-Holsteins fündig geworden. In Sophienhamm gibt ein Landwirt seinen Hof auf und verkauft den jungen Leuten sieben Hektar Land und Knicks sowie Bauernhaus, Altenteil und mehrere Ställe. „Wir sind uns einig geworden. Auch die Bank hat grünes Licht gegeben. Jetzt machen wir einen Termin beim Notar“, freut sich Christian Nordquist, einer der vier Gründer. „Der Hof ist noch gut in Schuss, sodass wir auch gleich einziehen können.“

Obst und Gemüse das ganze Jahr

Das Projekt startet ausschließlich als Agrarbetrieb – Viehzucht ist vorerst nicht geplant. Ernten und liefern wollen die jungen Bäuerinnen und Bauern jeweils nur das, was die Jahreszeit hergibt. „Unsere erste Saison beginnt im April“, sagt Mitbegründerin Catharina Requardt. In einer Solawi kalkulieren die Produzenten zu Beginn die Kosten einer ganzen Erntesaison. Dadurch wissen sie, wie viel Geld für Saatgut, Jungpflanzen, Personalkosten, Pacht oder Versicherungen gebraucht wird. Auch ist klar, wie viele sogenannte „Ernteanteile“ produziert werden können.

„Diese Ernteanteile verkaufen wir dann an unsere Kundinnen und Kunden“, kündigt Christian Nordquist an. Diese wollen die künftigen Landwirte in den kommenden Wochen im Umkreis von etwa 15 Kilometern um Sophienhamm finden und sie ab April wöchentlich mit frischem regionalem Gemüse versorgen. Dazu sollen mehrere Depots entstehen, in denen die Ware abgeholt werden kann. Die genauen Standorte stehen aber noch nicht fest. Klar ist, dass es auch im Raum Rendsburg eine Anlaufstelle für die Produkte aus der neuen Solawi geben soll. „Die komplette Ernte geht an unsere Mitglieder“, verspricht Catharina Requardt.

Mitglieder entscheiden über den Preis

Das Besondere: Zu Beginn jeder Saison kommen alle Mitglieder, die sich entschieden haben ihr Gemüse ganzjährig von der Solawi zu beziehen, für eine Bieterrunde zusammen. Dort kann jedes Mitglied für ihren oder seinen Anteil einen monatlichen Betrag anbieten. „Es gibt einen Richtwert, das Ziel dabei ist, dass jemand, der gut verdient, ein bisschen mehr gibt, damit die alleinerziehende Mutter ein bisschen weniger geben kann und sich damit auch regionales Biogemüse leisten kann“, erklärt Catharina Requardt das Prinzip. Mitglieder und Landwirte bilden also eine Solidargemeinschaft, da die Ausgaben für den Anbau gedeckt sind und die Existenz der Bauern bei unerwarteten Ernteausfällen nicht auf dem Spiel steht. Damit das Projekt bei Rendsburg starten kann, sollten sich zum Start mindestens 65 Menschen finden, die Ernteanteile kaufen. Der monatliche Preis steht wegen des anstehenden Bieterverfahrens nicht fest – als Richtwert gelten jedoch rund 70 Euro.

Bisher wenige Solawi in der Region

In der Region gibt es bereits einige wenige solidarische Landwirtschaften – zum Beispiel in Schinkel und Groß Wittensee. Rückendeckung bekommen die Gründer für ihren Plan unter anderem von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. „Unser Ansprechpartner dort hat uns bisher immer top beraten“, sagt Christian Nordquist. Auch bundesweit ist die Szene gut vernetzt und stellt den neuen Höfen Berater zur Seite.

Damit der neue Betrieb in Sophienhamm ganzjährig Produkte anbieten kann, sollen dort mehr als 30 Kulturen gepflanzt werden – Gemüse, Obst, Beeren, Nüsse. Auch einen Namen hat das Projekt schon: „Acker Kratzdistel“. Geht es nach den Gründern, sollen künftig bis zu zwölf Leute auf dem Hof leben können, die sich in das Projekt einbringen wollen.

Wer sich für Produkte aus der künftigen Landwirtschaft in Sophienhamm interessiert, kann sich am Dienstag, 31. Januar, in Rendsburg informieren. Die vier angehenden Landwirte planen ab 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Unverpacktladen "Abfüllbar" – Schiffbrückenplatz 17. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite: www.acker-kratzdistel.de