﻿Steinmeier in Eckernförde: Welches Hotel er zu seinem Amtssitz macht

Eckernförde. Viele Menschen in Eckernförde fiebern dem Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der kommenden Woche entgegen. Denn: Ganze drei Tage will der höchste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland im Ostseebad residieren, seine Amtsgeschäfte führen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Die Vorbereitungen für den Besuch laufen auf Hochtouren. Zum Beispiel im Hotel „Beachside“, wo Steinmeier zwei Nächte lang übernachten wird.

Im Hotel Beachside Eckernförde wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernachten

Zu den Zimmern, die das Bundespräsidialamt für den ganz besonderen Gast und seine Begleiter gebucht hat, will Hotelchef Kevin Heide nichts verraten – aus Sicherheitsgründen. Aber: „Wir freuen uns schon sehr auf den Besuch des Bundespräsidenten. Ein Staatsoberhaupt beherbergt man ja nicht jeden Tag.“

Auch wenn man im Familienunternehmen mit vier Hotels in Eckernförde und Büdelsdorf in dritter Generation Erfahrung mit prominenten Gästen habe, sei es eben etwas Besonderes, drei Tage lang Außenstelle von Schloss Bellevue zu sein. „Unser Ziel ist es natürlich, unser Haus und die Stadt bestmöglich zu repräsentieren“, sagt Heide und fügt hinzu: „Das dürfen selbstverständlich alle Gäste von uns erwarten.“

Vor dem Hotel „Beachside“ in Eckernförde wird in der kommenden Woche auch die Flagge des Bundespräsidenten wehen. Für drei Tage verlegt er seinen Amtssitz an den Strand. © Quelle: Paul Wagner

Dennoch hat der Hotelier noch mal einen Blick auf den Dienstplan geworfen und das Team an der Rezeption etwas verstärkt. Schließlich beherbergt das Haus mit Blick auf den Strand in der kommenden Woche auch reguläre Gäste, die Urlaub an der Ostsee machen. Rund 35 Angestellte werden im Dienst sein.

Die Anfrage für eine Reservierung, die das Hotel aus Berlin erreicht hatte, klang zunächst „unspektakulär“, erinnert sich Hotelchef Kevin Heide. „Erst später hat sich herauskristallisiert, dass der Bundespräsident gleich für zwei Nächte kommen wird.“ Dass sich Steinmeier bei seinem Besuch auf die Diskretion im Hotel Beachside verlassen könne, sei selbstverständlich, sagt Heide. „Niemand ist 24 Stunden lang im Dienst.“

Bundespräsident Steinmeier besucht Eckernförde ab 13. Juni 2023

Das Konzept der „Ortszeit“, wie Steinmeier seine mehrtägigen Touren in bundesdeutsche Kleinstädte nennt, nennt Heide gut. „So haben die Menschen die Gelegenheit, ihren Präsidenten einmal aus der Nähe zu erleben.“ Der Demokratie könne dies jedenfalls nicht schaden.

Dieter Gimm, Küster-Vertreter in der St.-Nicolai-Kirche, bereitet den Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Eckernförde vor. © Quelle: Paul Wagner

Ähnlich sieht das auch Stefan Borgmann, Chef der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH. Gemeinsam mit dem Rathaus und dem Bundespräsidialamt haben er und sein Team den Besuch Steinmeiers in Eckernförde vorbereitet, Termine, Stationen und Gesprächspartner organisiert. Wie im Rahmen der sogenannten Modellregion auch, als Eckernförde und die Schleiregion mitten in der Corona-Pandemie für Touristen öffnen durften, rechnet Borgmann mit einem positiven Image, welches mit dem Steinmeier-Besuch von Eckernförde ausgehen wird. Dutzende Medienvertreter haben sich bereits angemeldet.

In der Kirche: Bundesverdienstorden für Schleswig-Holsteiner

Den wohl staatstragendsten Termin der Steinmeier-Visite wird die evangelische Kirchengemeinde stemmen. Am Donnerstagmittag will der Bundespräsident in der historischen St.-Nicolai-Kirche sechs Frauen und sechs Männer aus Schleswig-Holstein mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Schon im Mai war ein Team vom Bundespräsidialamt im Gotteshaus, um zu sehen, ob die Verleihung dort stattfinden kann. „Wir freuen uns besonders darüber, dass hier bei uns in Eckernförde zum ersten Mal die Bundesverdienstorden in einer Kirche verliehen werden“, sagt Pastor Dirk Homrighausen. Und auch in der Kirche laufen die Vorbereitungen. So will der stellvertretende Küster natürlich noch frische Blumen für den Altar besorgen, bevor die Gäste kommen.

Im Rathaus sieht man im Besuch des Bundespräsidenten ein gutes Signal für das Ostseebad. „Eckernförde freut sich auf Frank-Walter Steinmeier“, sagt Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD). Es sei eine große Ehre für die Stadt, das Staatsoberhaupt zu Gast zu haben. Vor allem betont die Verwaltungschefin das „echte Interesse“ Steinmeiers, mit den Menschen in Eckernförde ins Gespräch zu kommen. Die Stadt wolle dem Bundespräsidenten ein möglichst authentisches Bild vom Ostseebad vermitteln, etwa bei einem Gang über den Wochenmarkt. Natürlich ist auch ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt geplant. Die Verwaltung ist laut Ploog nur im Hintergrund in den Programmablauf eingebunden. Die Federführung liege beim Bundespräsidialamt.

