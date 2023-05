﻿Naturgenussfestival Molfsee: 120 spannende Ausflüge voller Kulinarik

Die Stiftung Naturschutz aus Molfsee startet am Sonntag, 4. Juni, das Naturgenussfestival. 120 spannende Ausflüge voller Kulinarik warten bis September landesweit auf interessierte Gäste.

Molfsee. Es wird wieder lecker: Naturgenuss und kulinarischer Einblick in die Region haben ab Juni wieder Hochkonjunktur in Schleswig-Holstein. Die Stiftung Naturschutz aus Molfsee startet am Sonntag, 4. Juni, das Naturgenussfestival. 120 spannende Ausflüge warten bis September landesweit auf interessierte Gäste.