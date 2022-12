﻿Ringen um Rettung des Bordesholmer Sees: Das ist 2023 geplant

Oft stinkt der See in Bordesholm nach Kloake. Eine Algenpest wird immer im Hochsommer zum Problem. 2022 sollte eigentlich eine chemische Behandlungsanlage gebaut werden – das ist nicht passiert. Tut die Gemeinde in Sachen Sanierung zu wenig? „Nein“, sagt Bürgermeister Ronald Büssow. Und nennt auch Gründe.

Bordesholm. Ulrich Schuster, CDU-Fraktionschef in Bordesholm, polterte beim Thema Sanierung des Sees zuletzt ziemlich laut. „Wir sind genau da, wo wir vor 20 Jahren schon standen. Nämlich nicht weiter.“ In der Bevölkerung denken viele genauso. Die für 2022 geplante chemische Filteranlage für Nährstoffe am Pastorat in der Wildhofstraße wurde gestrichen. Das räumte auch Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) ein. „Ansonsten stimmt der Rundumschlag Schusters nicht.“ Auf einer Skala von 0 bis 10, die die Bemühungen beschreiben, würde er der Kommune eine 8 geben.

Der See in Bordesholm hat sei Jahrzehnten ein starkes Nährstoffproblem. Der ökologische Zustand wird mit einer fünf bewertet – das ist die schlechteste Note, die es gibt. Vor allem zu viel Phosphat wird über den Zufluss Kalbach eingespült. 0,29 Milligramm je Liter fließen im Jahresdurchschnitt hinein, auf 0,15 Milligramm je Liter müsste der Wert reduziert werden, um eine Maßnahme im Zufluss überhaupt beginnen zu können. Momentan fließen nach Schätzungen 600 bis 800 Kilogramm pro Jahr in den See in Bordesholm.

Bordesholmer See: Es gibt nicht den Hotspot, sondern viele Krankmacher

Die in der Wildhofstraße geplante Phosphatfällungsanlage mit Aluminiumsulfat, die der Gutachter Stefan Sandrock aus Nienhagen 2021 für den Kalbach kurz vor der Mündung in den See vorgeschlagen hatte und die 2022 realisiert werden sollte, wurde nicht umgesetzt. Der Gemeinde erschien die 65 000 Euro teure Maßnahme "nicht sinnvoll". Bürgermeister Ronald Büssow erklärte: "Wir haben im Kalbach oft zu wenig Wasser, das wäre eine Geldverschwendung gewesen." Immer öfter wird in Bordesholm im See ein niedriger Wasserstand registriert. "Das sind auch Folgen des Klimawandels."

Anfang 2022 hatten Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) und Carola Ketelhodt (Grüne, Umweltausschussvorsitzende) die Fällanlage mit Aluminiumsulfat am Kalbach angekündigt. Die chemische Anlage ist aber verworfen worden, weil der Zufluss oft zu wenig Wasser führt. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Gemeindechef Ronald Büssow betonte in einem Gespräch mit den Kieler Nachrichten: „Ich kann verstehen, dass viele Bürger denken, wir tun nichts, für den See.“ Die Gemeinde mache aber das, was möglich ist. Es müsse aber auch sinnvoll sein. „Das Schwierige bei einem möglichen Heilungsplan ist, es gibt nicht den einen Hotspot, sondern viele Krankmacher.“ Drainageeinleitungen, Bodenerosion, Verkotung durch Gänse, aber auch eine Nährstoffrücklösung aus dem Sediment des flachen Sees sorgen für starkes Algenwachstum und Badeverbote. Außerdem sorgt die starke Verlandung der Pastorenbucht am Klosterstift für Kloakengeruch und einen Rückstau des Kalbachs, der Anfang 2022 zu Überschwemmungen geführt hatte.

Bordesholm setzt auf Uferrandstreifenprogramm

Bordesholms Bürgermeister versicherte aber: „In die Diskussion über die Sanierung ist eine neue Qualität und mehr Dynamik gekommen.“ Im vierten Quartal ist zum ersten Mal ein Runder Tisch zum Thema Seesanierung zusammengekommen. „Alle Beteiligten sind an einem Tisch, auch Vertreter der Orte Sören und Blumenthal, die Klärwerke am Kalbach betreiben.“ 2023 wird das Gremium häufiger tagen. 100 000 Euro hat die Gemeinde Bordesholm im Haushalt 2023 vorgesehen, dafür hatte auch Ulrich Schuster durch seine Kritik maßgeblichen Anteil.

Offen ist aber noch, wofür das Geld ausgegeben wird. Mögliche Maßnahmen gibt es. Ziel ist laut Gemeindechef Büssow, das Uferrandstreifenprogramm am Kalbach voranzutreiben. Weiter sagte er: „Es gibt zum einen Bereiche in Hoffeld, die könnten durch Entrohrung ökologisch aufgewertet werden. Zudem gibt es Bereiche, in denen man die Nährstofffracht durch Bodenerosion mit mehr Pflanzen zurückhalten kann.“

Ökologische Aufwertung heißt laut Büssow auch Ernteausfall. „Da muss man mit den Landwirten über eine Entschädigung reden.“ Zu den Kläranlagen Blumenthal und Sören betonte er: „Sie haben gute Werte, die unter den gesetzlich geforderten Werten liegen. Für die Ziele des Kalbaches reichen die aber nicht aus. Als Solidargemeinschaft müssten alle Anrainer darüber nachdem, ob weitere Maßnahmen sinnvoll sind und wie sie finanziert werden können.“

Im Frühjahr 2022 gab es Überschwemmungen an der Kalbachmündung in den See hinter der Klosterinsel – im Hintergrund ist das Klosterstift zu erahnen. © Quelle: Frank Scheer

Auch der Kot der Gänse, vor allem der Graugans, müsse öffentlich ein Thema sein. „Experten gehen davon aus, dass die Vögel für 50 Kilo Phosphat im Gewässer pro Jahr verantwortlich sind. Das ist eine Menge. Da ist das Land gefordert, endlich gegenzusteuern“, so Büssow. Wo steht der See Ende 2023? „Das kann ich nicht vorhersehen. Ziel ist, dass im Durchschnitt unter 0,2 Milligramm Phosphat je Liter hineinfließt“, so der Gemeindechef aus Bordesholm. Aber es werde etwas passieren.

Und zur Pastorenbucht betonte er: „Die Verlandung da ist zu groß. Ganz ausbaggern ist zu teuer und würde sicher nicht genehmigt werden. Aber wir sollten darüber nachdenken, dort eine Schneise hineinzubekommen.“ Wer soll das bezahlen? Der See gehört dem Land. „Darüber müsse man diskutieren, aber eine ständige Kloake in der Pastorenbucht ist nicht akzeptabel.“