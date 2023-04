﻿Stoltenbergs Gasthof in Brügge: Deshalb gibt es den ersten Tanz in den Mai

Stoltenbergs Gasthof in Brügge veranstaltet in diesem Jahr einen Tanz in den Mai. Für über 30-jährige Partygäste, wie Gastwirt Eugen Pinkenburg deutlich machte. Der Kartenvorkauf für diese Premiere läuft gut. In der Gemeinde Brügge wird auch noch ein Maibaum aufgestellt.

Stoltenbergs Gasthof in Brügge, hier die Außenansicht am Marktplatz, veranstaltet einen Tanz in den Mai.

Brügge/Bordesholm. Nach Angaben von Gastwirt Eugen Pinkenburg ist das eine Premiere: Stoltenbergs Gasthof am Marktplatz in Brügge veranstaltet am Sonntag, 30. Mai, im Saal einen Tanz in den Mai.  In den Mai tanzen kann man außerdem im Restaurant „Emma’s Lieblingsplatz“ in Bordesholm am Rathausplatz. Im Gegensatz zu Bordesholm gibt es in Brügge auch eine kleine Maifeier: Ab 18 Uhr wird der mit einer Girlande verzierte Fahnenmast am Bouleplatz in der Dorfstraße in die Höhe gezogen.

Vor Monaten hat ein Gast Eugen Pinkenburg in Stoltenbergs Gasthof in Brügge angesprochen, ob in der Gaststätte Tanz in den Mai geplant ist. „Ich habe einige Tage überlegt und mich dann eine Ü-30-Maifeier entschieden“, erzählt der Gastronom. 230 Gäste dürfen in den Saal hinein. Gut 180 Eintrittskarten für je zehn Euro seien bereits verkauft. „Die Leute waren ausgehungert nach einer solchen Veranstaltung“, vermutet Pinkenburg. Die Veranstaltung beginnt um 21 Uhr. Kartenanfragen sind unter Tel. 04322/9754 möglich.

Brügge: Maitanz mit Hits aus den 80er- und 90er-Jahren

Für die Musik wird der Discjockey Dennis sorgen, legt Hits aus den 80er- und 90er-Jahrenauf. „Wir bieten auch Mischgetränke an, die in dieser Zeit in waren. Beispielsweise wird der Kräuterlikör Escorial, Cola mit Küstennebel und Apfelkorn ausgeschenkt.

Eugen Pinkenburg von Stoltenbergs Gasthof in Brügge veranstaltet einen Tanz in den Mai. © Quelle: Frank Scheer

Eigentlich wollte Pinkenburg DJ Holger Gränert, der auch Bürgermeister in Groß Buchwald ist, für das Event engagieren. Aber der sorgt bereits für die Musik im Restaurant „Emma’s Lieblingsplatz“ in Bordesholm. Dort werden ab 22 Uhr die Türen nach einem Büffet-Abend für alle geöffnet.

2022 war in Brügge nach zweijähriger Corona-Zwangspause zum ersten Mal wieder der Maibaum in die Höhe gezogen worden. Diesmal ist das Prozedere für Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr am Rande des Boulplatzes geplant. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Gemeinde mit dem Chor Brügger Meistersänger. Bürgermeister Werner Kärgel wird eine kurze Ansprache halten, die Meistersänger singen. „Im Anschluss ist Klönschnack angesagt“, so der Gemeindechef.

Brügge überlegt für 2024, Maibaum am Feiertag aufzustellen

Da in Bordesholm 2018 zum letzten Mal eine Veranstaltung am 1. Mai auf dem Marktplatz organisiert worden ist, überlegt die Gemeinde Brügge, ihre Veranstaltung auf den Feiertag am späten Vormittag zu verlegen. „Das werden wird aber noch mit den Verantwortlichen vom Gewerbeverein in Bordesholm absprechen“, so Werner Kärgel.