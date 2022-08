﻿Stoppelfest: Wo Oldtimer aus dem Dänischen Wohld flott über den Acker pflügen

Übern Acker pflügen: Der Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld nimmt es wörtlich. Die Mitglieder und Freunde des Vereins koppeln am 21. August auf Gut Warleberg historisches Gerät an alte Trecker.

Tüttendorf. Stoppelfest? Was ist das bitteschön? Im Dänischen Wohld ist das für Fans historischer Landmaschinen gar keine Frage. Sie wissen: Da spannen Leute betagter Trecker den Pflug an und ziehen nur zum Spaß auf dem Acker ihre Furchen. Der Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld lädt am Sonntag, 21. August, von 10 bis 17 Uhr zum Stoppelfest auf Gut Warleberg in Neuwittenbek am Nord-Ostsee-Kanal.

Karsten Koch, Vorsitzender des besagten Klubs mit Sitz in der Nachbargemeinde Tüttendorf, freut sich schon wie Bolle auf das Fest, bei dem reichlich Publikum erwartet wird. In den jüngsten beiden Jahren war das beliebte Fest der Oldtimerfreunde aufgrund der Corona-Lage ausgefallen. Nicht nur die Mitglieder seines Vereins, sondern auch Freunde alter Landmaschinen aus anderen Klubs tuckern mit ihren Schleppern nach Warleberg.

Stoppelfest in Neuwittenbek: 70 Trecker rollen aus der Region Eckernförde an

„Wir erwarten 60 bis 70 Fahrzeuge“, berichtet Koch. Sie kommen aus Tüttendorf und Co sowie den Vereinen in Eckernförde, Westensee, Sehestedt und Norby. Das Schaupflügen auf dem Acker ist jeweils das Herzstück. Dann kann man nicht nur alte Maschinen anschauen und sich erklären lassen. Koch: „Man erlebt sie endlich auch mal auch in Aktion.“

Wer mag, kann sich im Planwagen vom Gut Augustenhof umherkutschieren lassen oder auf dem einen oder anderen Trecker mitfahren. Für Bratwurst vom Grill und Getränke ist gesorgt, ebenso für kostenlose Parkplätze, die ausschildert werden. Im nahen Obstcafé von Gut Warleberg kann man Kaffee und Kuchen bekommen.