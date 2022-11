﻿Heißes Eisen Verteidigungspolitik: Strack-Zimmermann (FDP) diskutierte mit Bürgern in Strande

Volles Haus beim Talk am Meer in Strande: Das Publikum wollte hören, warum die FDP-Verteidigungsexpertin auf mehr Waffen für die Ukraine beharrt. Die rege Diskussion blieb sachlich und fair.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus hat als Gäste für den Talk am Meer in Strande Marie-Agnes Strack-Zimmermannn, FDP-Expertin für Verteidigungspolitik, und Flottillenadmiral Christian Bock, der in Dänischenhagen wohnt, eingeladen (von links).

Strande. Mehr schwere Waffen für die Ukraine? Die Vorsitzendes des FDP-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, profiliert sich damit auf der bundespolitischen Bühne. Der Talk am Meer des FDP-Ortsverbands Strande unter dem Titel „Zeitenwende“ bot der Politikerin am Montagabend ein Forum – und Bürgern eine Diskussionsplattform.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kieler Yachtclub (KYC) an der Promenade wartet vor Beginn des von der FDP-Bundestagsabgeordneten Christine Aschenberg-Dugnus moderierten Abends ein großes Publikum. Alle Tische sind rausgeräumt, die Stühle zu engen Reihen gestellt. Kein Platz ist mehr frei.

Ukraine-Krieg rückt in Strande beim Talk mit Bürgern sehr viel näher

Auch die Zelt-Terrasse ist voll besetzt, Vor dem Eingang stehen Interessierte. Man hofft, durch offene Türen und Fenster genug mitzubekommen. Aschenberg-Dugnus, die in Strande lebt, wird das beherzt regeln und Rednern das Mikrofon auch mal direkt vor den Mund führen, damit alle genug hören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pünktlich tritt Strack-Zimmermann nach vorn. Mit gewinnendem Lächeln wirkt die zierliche Frau nicht wie eine eiserne Lady. Sie sei froh, mal wieder am Meer zu sein, raus aus ihrer Großstadt Düsseldorf, weg vom Gewühl Berlins. Dass sie mit Aschenberg-Dugnus befreundet ist, daraus wird diese keinen Hehl machen, als ihr am Mikro das „Du“ rausrutscht.

Lesen Sie auch

Weg von der Politbühne, dafür – gefühlt – nah dran an der Ukraine, dem Krieg, den Opfern. Ihre wehrpolitischen Positionen umreißt sie fix und unkompliziert. Das klingt fast noch sachlicher, als es in der medialen Aufbereitung wirkt. Was Strack-Zimmermann aber von zwei Aufenthalten im Kriegsgebiet erzählt, geht den Gästen unter die Haut.

Flottillenadmiral aus Dänischenhagen: Politiker-Reisen in die Ukraine sinnvoll

Betreibt die FDP-Politikerin da nicht „Krisentourismus“, will ein Mann wissen. Strack-Zimmermann entgegnet: „Ich habe gesehen, wie krass Putins Angriff auf die Zivilbevölkerung ist. Das wird in Gesprächen mit jungen Frauen und verletzten Soldaten mit unerschütterlichem Willen zur Verteidigung von Land und Demokratie hautnah bewusst. Diese Erfahrung ist unersetzlich, um zu einer politischen Position zu kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der zweite Talkgast des FDP-Ortsverbands, Flottillenadmiral Christian Bock, springt ihr bei. Bock ist Ausbildungsdirektor der Bundeswehr-Führungsakademie Hamburg, hat Erfahrung in Krisengebieten, war Referent für Abgeordnetenreisen. "Begreifen vor Ort ist entscheidender als Verstehen am grünen Tisch. Das Bild in den Köpfen von einem Kriegsgebiet stimmt nie mit der Wirklichkeit überein", betont er. "Ich halte diese Besuche für eine wichtige Entscheidungsbasis." Einigen im Raum ist der Dänischenhagener auch von Ehrenämtern in Strandes Nachbargemeinde bekannt.

Strack-Zimmermann: Massenmörder Putin möglichst schnell stoppen

Ein Mutter im Publikum befürchtet, „dass auch die Aufrüstung in Deutschland“ den Frieden in noch weitere Ferne rücken könne. Es gibt Unmutsäußerungen. Strack-Zimmermann fängt die Lage ein, betont, dass sie Kinder und Enkel hat und die Sorgen verstehe. „Aber bedenken Sie, dass Putin ein Massenmörder ist, der woanders weitermacht, wenn er nicht bald in der Ukraine gestoppt wird. Es gibt dort bereits 100 000 Tote.“

Christian Bock hat ein Wort zum Begriff Aufrüstung: „Wir rüsten mit Hilfe des Sondervermögens für die Bundeswehr nicht auf. Es geht darum, dass wir unseren Aufgaben in der Nato gerecht werden, unsere demokratische Grundordnung durch Stärke schützen. Damit wir die liberale Ordnung auch in Deutschland auf Dauer weiterleben können.“

Der Abend endet dank der strikten Moderatorin so pünktlich, wie er begann. Die Gäste nehmen Denkanstöße, Diskussionsstoff und den Blick auf neue Facetten mit nach Hause.