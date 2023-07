Strand in Damp im KN-Check: Breiter Sandstrand hinter Dünen

Damp. Der breite Sandstrand an der Ostsee in Damp hinter Dünen bietet Schleswig-Holsteinern und Urlaubern Platz zum Urlaub im Strandkorb, zum Sandburgen bauen am Fuß der Wellen und Sportbegeisterten einen Ort zum Beachvolleyball spielen oder Stand-up-Paddeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Promenade in Damp entlang lädt mit Blick auf die Ostsee zum Spazieren gehen ein. Spätestens mit seinem kulinarischen Angebot hat der Strand in Damp für alle etwas zu bieten.

Wie komme mit dem Bus an den Strand in Damp?

Die Linie 711 fährt ab Eckernförde Bahnhof/ZOB und ab Kappeln ZOB die Haltestellen Damp Ostseehotel oder Damp Ostseeklinik an. Von dort können Urlauberinnen und Ausflügler den Weg bis zum Strand in Damp zu Fuß in rund zehn Minuten zurücklegen. Bunte Wegweiser zeigen ihnen den Weg. In Damp gibt es auch Fahrradbügel für Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, die ihren Urlaub mit einer Radtour verbinden wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es eine Strandkorbvermietung in Damp? Was kostet ein Strandkorb mindestens?

Die Ostsee Resort Damp GmbH vermietet Strandkörbe in der Sommersaison. Ein Strandkorb kostet für einen Tag elf Euro, ab 14 Uhr beträgt die Miete sieben Euro. Für 60 Euro kann ein Strandkorb für eine Woche gemietet werden. Hinzu kommen jeweils fünf Euro Pfand für den Schlüssel.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Ostsee-Urlauberinnen und -Urlauber können in Damp nach Herzenslust schlemmen. Im Gebäude der DLRG-Station gibt es das Bistro Baywatch. An der Promenade und rund um den Hafen am Ende des Strandes warten Burger bei Vin‘s Diner und die Hummerbuden mit Döner, Pommes, Wok-Nudeln oder Fischbrötchen für zwischendurch. Blick auf die vertäuten Schiffe bieten unter anderem das Restaurant Isfjord und Hammaburg. Zur Selbstversorgung gibt es einen Supermarkt. In der Strandbar Barbados und der Kneipe Dat Ship kann der Tag am Strand in Damp ausklingen.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder am Strand in Damp?

Auf Höhe der Strandbar gibt es Spielgeräte für Kinder im Sand direkt an der Ostsee. Hinter der Promenade können sie auf einem großen Spielplatz schaukeln, rutschen, Seilbahnfahren und auf einem Schiff spielen - allerdings auf Rasen statt auf feinem Sandstrand. Dort befindet sich auch das Wikingergolf, wo Urlauberinnen und Urlauber den Minigolfschläger schwingen können, bevor sie in den Strandkorb zurückkehren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Im Gebäude des Hafenmeisters finden sich Duschen und öffentliche WCs.

Muss ich am Strand in Damp eine Strandgebühr bezahlen?

Das Ostseebad Damp verzichtet auf eine Strandgebühr. Sandburgen bauen und den Ausblick auf die Ostsee genießen ist kostenfrei - egal, ob der Urlaub in Schleswig-Holstein eine Woche dauert oder nur einen Nachmittag.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Am Ortseingang von Damp steht in der Nähe des Wohnmobilparks ein großer kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Von dort ist der Strand in Damp zu Fuß oder kostenfrei mit einem Pendelbus erreichbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Hunde am Strand in Damp erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Während der Hauptsaison vom 1. April bis zum 20. September sind Hunde am Hauptstrand in Damp unerwünscht. Während dieser Zeit gibt es einen gekennzeichneten Abschnitt am Südstrand, wo Urlaub mit Hund an der Ostsee möglich ist.

Wie ist die durchschnittliche Badetemperatur?

Im April beträgt die durchschnittliche Wassertemperatur der Ostsee in Damp fünf bis sechs Grad. Bis zum Juli klettert sie aber hinauf bis auf 18 Grad, die Urlaubern und Schleswig-Holsteinern Abkühlung an heißen Sommertagen verspricht.

Mehr zum Thema Urlaub an der Ostsee KN-Strandcheck: Ostsee-Strände von Damp bis Hohwacht im Vergleich

Weitere Tipps für den Strand in Damp

In und um Damp finden Urlauberinnen und Urlauber am Ortseingang den großen Wohnmobilpark, in Dörphof das Damp Ostseecamping und südlich des Hauptstrandes den Campingplatz Dorotheenthal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Ostsee Resort Damp wird den Strandbesuchern außerdem ein großes Veranstaltungsprogramm geboten.

KN