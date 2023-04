﻿Hauptstrand in Eckernförde überspült: Sturm drückt Ostsee in die Bucht

Der anhaltend kräftige Wind aus Nordost hat am Sonnabend jede Menge Wasser in die Eckernförder Bucht gedrückt. Der Hauptstrand im Ostseebad wurde von der Sturmflut in weiten Teilen überspült. Einige Schaulustige verfolgten das Naturschauspiel.

Eckernförde. Am Sonnabend zog der angekündigte kräftige Wind mit vereinzelten Sturmböen und Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde über die Ostsee und Schleswig-Holstein hinweg. Da der Wind anhaltend aus Nordost blies, wurde diesmal sehr viel Wasser in die Eckernförder Bucht gedrückt. Der Sand am Hauptstrand von Eckernförde wurde größtenteils überspült, die Wellen reichten stellenweise bis an die Vegetationsgrenze heran.

Sturmflut: Wind und Wellen am Strand von Eckernförde

Am Vormittag wurden die meisten der in den vergangenen Tagen aufgestellten Strandkörbe zur Sicherheit um einige Meter nach hinten verschoben, sodass das Wasser sie nicht mehr erreichen konnte. Einige Schaulustige kamen am Mittag an den Strand und nahmen das Naturschauspiel mit ihren Smartphones auf. Auch Kitesurfer waren vereinzelt auf dem Wasser zu sehen. Besucher der Saunalandschaft im Eckernförder Meerwasserwellenbad nutzten die frische Briese und den hohen Wellengang für eine Abkühlung im Meer.

Auch in Strande hat der Wind die See am Sonnabend mit mehr als 20 Knoten genau auf die Küstenlinie gedrückt und dafür gesorgt, dass der Strand weitgehend überspült wurde. Erst einen Tag zuvor waren dort die ersten Strandkörbe der Saison aufgestellt worden. Einige davon brachten Wind und Wellen zu Fall, zum Teil sind nur Trümmer übrig – etwa vor der Sichelbuhne am Südende des Strandes, wo die Überflutung am heftigsten wütete.

Am Mittag gegen 12 Uhr erreichte der Pegel in Eckernförde nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit 110 Zentimetern seinen Höhepunkt. Bereits in den Nachmittags- und Abendstunden soll sich das Wasser laut Prognose wieder deutlich zurückziehen.