﻿Strand Open Air Eckernförde: Beste Stimmung, bestes Wetter

Die Füße im Wasser oder Sand, der Blick über die Eckernförder Bucht und dazu Livemusik: Das ist das Strand Open Air am Südstrand. Jung und alt feierten dort am Wochenende mit Joris, Lena und Alvaro Soler. Wie es war – und wie es weitergeht.

Eckernförde. Die Bässe waren kilometerweit zu hören: Nachdem am Freitagabend die Band Großstadtgeflüster und Jan Delay die Bühne am Eckernförder Südstrand eröffnet hatten, folgte am Sonnabend ein deutsches Pop-Programm mit Leony, Joris, Lena und Alvaro Soler. So konnte, wer sich auf den meist langen Fußmarsch zum Südstrand machte, schon früh hören, wo die nicht bloß sprichwörtliche Musik spielte. Rund 10 000 Menschen hatten am Wochenende Lust, am Strand mitzufeiern. Den Andrang merkte man auch daran, dass die ganze Stadt zugeparkt war – los ging das schon beim „Grünen Jäger“ in Altenhof.