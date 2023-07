Verstopfte Straßen, Gehupe, zugeparkte Bürgersteige: Die Gemeinde Strande will für Anwohner sowie Touristen die Aufenthaltsqualität erhöhen und die Parkplatzsuche vereinfachen. Dafür wurden im Mai Anzeigetafeln aufgestellt. Die Auswirkungen sind bereits spürbar.

Strande. Die Sonne scheint wieder, immer mehr Leute starten in ihren Sommerurlaub, und somit nimmt auch der Verkehr in Richtung Strand zu. Für Anwohner heißt das vielerorts entlang der Küste: Tagestouristen sind auf der Suche nach Parkplätzen – je günstiger und näher am Strand, desto besser. Auch in Strande ist man Kummer gewohnt. Doch in dieser Saison soll alles besser werden. Im Mai wurden elektronische Anzeigetafeln aufgestellt. Sie zeigen an, auf welchen Parkplätzen noch wie viele Lücken frei sind. Das soll Hin- und Hergefahre verhindern.