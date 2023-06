Nach der Kommunalwahl

Auf in die dritte Amtszeit: Bürgermeister Holger Klink (CDU) wurde in Strande wiedergewählt. Gleichzeitig gibt es einen Wandel in der neuen Gemeindevertretung: In den kommenden fünf Jahren sitzen nicht mehr drei, sondern vier Fraktionen an einem Tisch.

