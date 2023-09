﻿Strander Fischer atmen auf: Kühlhaus am Hafen ist fertig

Strande. Frischer Fisch, von Fischern aus der Ostsee geholt, direkt vom Steg zum Kunden und auf die Teller der Restaurants und Imbisse – das will man in Strande gerne erhalten. Vier Berufsfischer sind hier noch ansässig, dazu kommen eine Handvoll Nebenberufler. Um ihren Job weiter ausüben zu können, haben sie sich lange dafür eingesetzt, am Strander Hafen ein eigenes Kühlhaus für ihren Fisch zu bekommen.

Fischer Rainer Hamann erinnert sich, dass die Fischer erstmals Ende 2014 mit dem Bürgermeister das Thema anpackten. Fast ein Jahrzehnt später hat es geklappt. Am Dienstag, 19. September 2023, erfolgte die bauliche Abnahme des Neubaus zwischen der Hütte des Strander Fischervereins und dem Mastlager des Kieler Yachtclubs. Von letzterem hat der Hafen die Fläche gepachtet, nachdem der ursprünglich ins Auge gefasste Standort auf der Ostmole sich als ungeeignet herausgestellt hatte. Die Kühlzelle ist eingebaut, außerdem befindet sich eine Eismaschine in dem Gebäude.

Kühlhaus für Fischer in Strande: Wichtig zum Erhalt des Handwerks

„Das Kühlhaus ist das A und O für den Erhalt der Strander Fischerei“, betont Hamann. In Strande mussten die Fischer ihre Ware bisher zum Kühlen nach Heikendorf zum Kühlhaus der Genossenschaft bringen. Heißt, die Fische wurden in Strande ins Auto verladen, und einmal um die Förde herumgefahren.

„Wenn es richtig gut läuft, braucht man für eine Strecke 30 Minuten“, sagt Mike Hamann. „Meistens ist man insgesamt eher so anderthalb Stunden unterwegs“, schätzt sein Kollege Bernd Repenning. Sie hätten das mal nachgeguckt, ungefähr 80 Kilometer würden sie jedes Mal fahren.

Daher ist ein schöner Nebeneffekt des Kühlhauses: „Früher Mittagsschlaf machen!“, sagt Repenning und grinst.

Im neuen Kühlhaus soll Platz für rund 300 Kisten Fisch sein. Zweite wichtige Funktion: Es gibt eine Eismaschine zum Abfüllen. Schließlich müssen die Fische auch an Bord schon gekühlt werden. Der Bau kostete rund 150 000 Euro, davon konnten gut 111 000 Euro aus Förderungen gedeckt werden. Unterstützung erhielt die Gemeinde Strande von der Aktivregion. Die Betriebskosten zahlen die Fischer, die sich 2018 in der Strander Fischergemeinschaft zusammengetan haben.

Strander Bürgermeister: Brauchen zukunftsfähigen Hafen

„Es ist extrem wichtig, dass wir die Fischerei hier in Strande erhalten“, betont Strandes Bürgermeister Holger Klink (CDU). „Wir haben nur noch wenige Fischer. Ohne dieses Kühlhaus haben die verbliebenen kaum noch eine Chance.“

Wer regionale Produkte wolle, müsse sich für die Erzeuger einsetzen. „Und Fische sind das regionalste Produkt überhaupt hier in Strande.“ Auch sei es der Gemeinde wichtig, den Hafen zukunftsfähig zu machen. „Zu den Maßnahmen gehört unsere Tankstelle ebenso wie die neue Entsorgungsstation für Abwasser und das Kühlhaus. Denn wir haben hier eben nicht nur Sportboote, sondern auch Fischer.“

Lange gedauert hatte der Bau unter anderem, weil viel Zeit und Geld in Gutachten und Genehmigungen für den ursprünglich angepeilten Standort Ostmole flossen. Doch als die Bauarbeiten losgehen sollten, kamen statische Bedenken auf. „Die Mole wird von Stahltrossen gehalten, die man lieber nicht anrühren sollte, wenn man nicht die Statik der ganzen Mole gefährden will“, so Klink. Daher war die Freude groß, als der Kieler Yachtclub seine Fläche zur Verfügung stellte.

Jetzt stehen nur noch die letzten Handgriffe an. Die Inbetriebnahme des Kühlhauses am Hafen Strande soll in den kommenden Tagen erfolgen.

