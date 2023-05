﻿Neues Verkehrsleitsystem soll Parkplatzsuche in Strande erleichtern

Strande. Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, die Wetteraussichten sind gut und laden zu Ausflügen in die Region Dänischer Wohld ein. Dort locken zum Beispiel kulinarische Entdeckungen und Strandspaziergänge nach Noer, Schwedeneck oder Strande. In Strande gibt es nun rechtzeitig zum Saisonstart eine Neuerung in Sachen Verkehr. Das Ostseebad hatte in letzter Zeit schon einiges unternommen, um den Parksuchverkehr in geordnete Bahnen zu lenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Parkleitsystem Strande“ steht auf einem auffälligen Schild, das Besuchern an der Strander Straße in Richtung Kreisel entgegenleuchtet. Ein weiteres Schild dieser Art steht an der Fördestraße. „In den vergangenen Tagen stand dort noch ein Begrüßungstext“, sagt Bürgermeister Holger Klink (CDU).

Strander Leitsystem zeigt Zahl der freien Parkplätze an

Doch pünktlich zum Saisonstart ist das elektronische Parkleitsystem als weiteres Element zur Verkehrslenkung in Strande scharf geschaltet. Es zeigt, wie viele Parkplätze wo in der Gemeinde überhaupt noch frei sind. Vorher hatte Strande unter anderem eine Fahrradstraße zur Bülker Huk eingerichtet und die Verkehrsberuhigung von Nebenstraßen umgesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neuen elektronischen Tafeln als Verkehrsleitsystem zeigen, dass an diesem Wochentag gerade 184 Plätze in Strande auf dem Großparkplatz am Deich frei sind. Alle fünf großen Parkplätze werden hier erfasst. Am Surfkiosk könnten gerade zum Beispiel noch 35 Fahrzeuge mit Meerblick stehen, am Bülker Weg sind noch neun Parkplätze frei. Auch für den Buswendeplatz, den Bülker Weg sowie die Klaus-Groth-Straße gibt es aktuelle Zahlen.

Je bequemer es Besucher in Strande haben wollen, desto teurer wird für sie übrigens auch das Parken im Ostseebad. Bürgermeister Holger Klink erklärt, durch die Anzeigetafeln wolle man den Suchverkehr Strande minimieren. Insgesamt habe Strande um die 330 Stellplätze. Dabei soll es aber nicht bleiben: Die bisherige Kommunalpolitik hatte noch die Erweiterung des Großparkplatzes „Am Deich“ um hundert Parkplätze angeschoben.

Schranke schließt, wenn Bülker Huk voll ist

Sobald draußen auf der beliebten Bülker Huk 75 Stellplätze belegt sind, schließt automatisch die neue Schranke in Höhe des Surfkiosks. Über eine schon vor einiger Zeit eingerichtete Wendeschleife wird der Verkehr dann wieder zurückgeleitet: Das soll unnötige Fahrten eindämmen. Zwei weitere Anzeigetafeln im Dorf dienen ebenfalls der Orientierung. So heißt es zum Beispiel gerade an der Ecke Dänischenhagener Straße/Bülker Weg: „Zufahrt frei.“

Die Schranke ist hoch, der Weg zur Bülker Huk frei. Doch wenn der Andrang zu groß wird, müssen Autonutzer hier im Wendehammer umdrehen. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holger Klink hofft, dass durch das Parkleitsystem die für Anwohner unangenehmen Begleiterscheinungen des Tourismus minimiert werden. „Wir wollen zeigen, dass der Spagat zwischen Tourismus und Anwohnern funktionieren kann“, betont der Bürgermeister.

Auch eine App bietet Informationen zur Verkehrslage

Dazu setzt Strande auch auf die bereits nutzbare App „Parko“. Sie zeigt Ausflüglern schon zu Hause, wo es für sie womöglich eng werden könnte mit dem Parken. Und in welchen Regionen noch schöne Ausflugsziele Parkraum bieten. „Wir werden sehen, wie es funktioniert“, sagt Holger Klink. In der Gemeinde Schwedeneck ist das Thema „Parkleitsystem“ bislang noch nicht eingehend behandelt worden, man habe erst mal das Parkplatzangebot optimiert, erklärt Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen.

Lesen Sie auch

Eigentlich sollte das Parkleitsystem Strande schon viel früher an den Start gehen. „Aber wir haben fast eineinhalb Jahre auf den Stromanschluss gewartet“, erklärt der Bürgermeister. Nachts werde das System übrigens ausgeschaltet, damit es keine Lichtverschmutzung gibt. Das Projekt, das von einer Firma umgesetzt wurde, die zum Beispiel auch in Kiel am Parkleitsystem beteiligt war, hat Holger Klink zufolge etwa 340 000 Euro gekostet. Über die Hälfte des Betrags floss als Förderung durch die Aktivregion.

KN