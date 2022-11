﻿Tourismusabgabe für Betriebe in Strande soll erhöht werden

Strande. Ab kommendem Jahr sollen die Betriebe in Strande eine höhere Tourismusabgabe an die Gemeinde zahlen müssen. 2023 will die Gemeinde noch bei jenem Abgabenmodell bleiben, das sich nach der Anzahl der Betten und Bestuhlung richtet. Im Jahr darauf will Strande das Berechnungsmodell wechseln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hat der Tourismusausschuss einstimmig beschlossen, die Zustimmung durch die Gemeindevertretung steht noch aus. Während im Falle der Strandabgabe die Einnahmen die nötigen Ausgaben deckten, sehe das bei der Tourismusabgabe anders aus, sagte Ausschussvorsitzender Jörn Claßen (FDP).

Gemeinde Strande muss höhere Kosten durch Tourismus tragen

"Die Einnahmen der Gemeinde aus dem Tourismus sind relativ konstant geblieben, die Kosten sind aber explodiert", erklärte Bürgermeister Holger Klink (CDU). So habe sich beispielsweise der anfallende Müll in den vergangenen Jahren vervierfacht, weshalb die Gemeinde zwei weitere Personen zur Müllbeseitigung eingestellt habe. Diese Kosten könne "nicht die Gemeinschaft tragen". Im laufenden Jahr lagen die Einnahmen der Gemeinde durch die Tourismusabgabe laut Saisonbericht bei rund 14 600 Euro – und damit 2000 Euro unter den Vorjahreseinnahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jene Strander Betriebe, die vom Tourismus profitieren, sollen der geplanten Änderung zufolge 35 Prozent der Kosten tragen, die durch den Tourismus im Ort entstehen. 65 Prozent trägt die Gemeinde. Die Kommunalpolitiker hätten die Möglichkeit, dieses Verhältnis umzudrehen – sich jedoch dagegen entschieden, erklärte Ausschussvorsitzender Jörn Claßen.

Lesen Sie auch

Tourismusabgabe wird um 62 Prozent erhöht

Die tatsächlichen jährlichen Abgaben pro Bett, Sitzplatz sowie die Grundbeträge für Restaurants, Kioske, aber auch Wassersportschulen oder andere profitierende Gewerbe sollen sich um 62 Prozent erhöhen. Ein Beispiel: Zahlen Hotels und private Zimmervermietungen mit mehr als acht Betten derzeit 29,30 Euro pro Bett, wird dieser Beitrag auf 47,52 Euro steigen.

Insgesamt kommt 2023 somit eine Erhöhung um 8500 Euro auf alle Betriebe gemeinsam zu. Das sei die erste Anhebung der Tourismusabgabe in den vergangenen elf Jahren, hieß es im Ausschuss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab 2024 soll Tourismusabgabe in Strande nach Umsatz bemessen werden

Dieses Modell soll jedoch nur für ein Jahr gelten. Die Gemeinde strebt an, ab dem Jahr 2024 auf ein Umsatzmodell umzusteigen. Dabei richtet sich die Tourismusabgabe nach dem Umsatz des jeweiligen Betriebs. Die Stadt Eckernförde etwa erhebt die Abgabe bereits seit einigen Jahren nach diesem Modell. „Das ist auch gerechter, beispielsweise bei Umsatzeinbußen wie jetzt durch die Corona-Pandemie“, sagte der Geschäftsführer der Eckernförder Touristik, Stefan Borgmann. Strande will im kommenden Jahr die Weichen für dieses Modell stellen, damit es zum 1. Januar 2024 in Kraft treten kann.