﻿Wofür sich die Grünen in Strande einsetzen wollen

Strande. Sie wollen aus drei Fraktionen vier machen: der neu gegründete Ortsverband der Grünen in Strande. Der frisch gewählte Vorstand hat viele Themen auf der Agenda, mit denen er in der Kommunalwahl im Mai erfolgreich sein will, um neben FDP, SPD und CDU in der Gemeindevertretung mitzuentscheiden.

Bislang waren die Grünen-Mitglieder im Ortsverband Küste Dänischer Wohld organisiert, in dem sie sich mit Mitgliedern aus Noer, Schwedeneck und Dänischenhagen zusammengetan haben. „Ein eigener Ortsverband ist praktischer“, sagt Hannelore Weiße, neue Sprecherin des Strander Ortsverbands. „Vorher mussten alle Entscheidungen im Ortsverband Küste Dänischer Wohld getroffen werden.“ Nun können die 25 Mitglieder in Strande effizienter die Themen voranbringen, die ihnen in ihrer Gemeinde wichtig sind.

Zur Gründung ermutigt habe sie, dass ein großer Teil der Strander bei der vergangenen Landtags- und Bundestagswahl die Grünen gewählt habe. „Wir wollen grüne Themen auch auf unterster kommunaler Ebene vorantreiben“, sagt Vorstandsmitglied Andrea Schmädicke. Dazu gehört auch das Ziel, im Mai in die Gemeindevertretung einzuziehen.

Ziele für Strande: Klimaneutralität, umweltverträglicher Tourismus, lebendige Dorfgemeinschaft

Was sind diese grünen Themen für die Strander Parteimitglieder? "Die Gemeinde soll klimaneutral werden", beginnt Tilman Walek, neuer Sprecher des Ortsverbands, aufzuzählen. "Wir brauchen einen umweltverträglichen Tourismus, auch das Verkehrskonzept soll noch nachhaltiger und umweltfreundlicher werden." So wünschten sie sich zum Beispiel, dass der Bülker Weg nur noch für Radfahrer und Fußgänger frei sein sollte. Natur- und Umweltschutz, Gesundheit, eine vielfältige und lebendige Dorfgemeinschaft und Bürgerbeteiligung seien wichtige Bereiche für den Ortsverband, sagt Andrea Schmädicke.

Das wollen sie nicht unter sich ausmachen. „Wir wollen lokalpolitische Themen für die Bürger zur Diskussion stellen“, sagt sie. Vorstandsmitglied Wolfgang Findeisen ergänzt in Richtung der Gemeindevertretung: „Wir wollen die Transparenz erhöhen.“ Bislang hätten die Bürger in Strande oft gehört: „Sie werden informiert.“ „Das wollen wir anders machen“, sagt er.

Grüne finden geplanten Standort für Bürgerhaus „nicht sinnvoll“

„Es wurde nicht alles schlecht gemacht, aber nicht alles so grün diskutiert“, sagt Tilman Walek. „Bestehende Strukturen, die wir gut finden, wollen wir vorantreiben und eigene Ideen einbringen.“ Bei der Ortsentwicklung, beim Tourismus sei es wichtig, ökologische Gesichtspunkte zu beachten, finden die Vorstandsmitglieder. „Ich will meinen Beitrag leisten, damit unsere Kinder, Enkel und Urenkel eine lebenswerte Welt vorfinden“, fasst Hannelore Weiße ihre Motivation zusammen, die die anderen teilen.

"Sorge macht uns der Anstieg des Meeresspiegels, besonders am Hafen", sagt sie. "Da gibt es jetzt Pläne zum Bebauen." Damit spielt die Frau von Eckhard Weiße, dem Mitinitiator der Bürgerinitiative gegen das geplante Bürgerhaus, auf den Ankerplatz an. Das Projekt ist in der Gemeinde umstritten, der neue Grünen-Vorstand findet ein solches Vorhaben in einem Hochwasserrisikogebiet "nicht sinnvoll".

Grüne in Strande wollen mehr jüngere Mitglieder

Die Strander Parteimitglieder wollen aber auch ihre Gruppe weiterentwickeln. Das älteste Mitglied der Grünen bundesweit hat der Ortsverband schon: Ingelene Rodewald ist 100 Jahre alt und Ehrenmitglied. Doch bei den Jüngeren hapert es noch. Die Vorstandsmitglieder sind zwischen 49 und 79 Jahre alt. "Wir sind überwiegend ältere Mitglieder", sagt Hannelore Weiße. Das wollen sie ändern. "Es ist auch wichtig, dass Eltern eintreten."

Die Gründung ist also gemeistert, ab jetzt steht die Vorbereitung auf die Kommunalwahl im Mai 2023 an. Mit ihren Themen Umwelt, dörfliche Gemeinschaft und Bürgerbeteiligung will der Ortsverband dann in die Gemeindevertretung einziehen und die Politik in der Gemeinde mitgestalten. Andrea Schmädicke drückt es so aus: „Es reicht nicht, Bio einzukaufen und Fahrrad zu fahren. Der nächste Schritt muss das kommunalpolitische Engagement sein.“