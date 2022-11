﻿Schwedeneck: Strandzugang Dänisch Nienhof wird wieder Thema

Es geht um ein Vorzeigeprojekt in Sachen Barrierefreiheit – das aber seinen Preis hat. Der Zugang zum Strand in Dänisch Nienhof ist demnächst wieder Thema in politischen Sitzungen in Schwedeneck.

Schwedeneck. Es geht um ein mögliches Vorzeigeprojekt in Schwedeneck: Der Zugang zum Strand Dänisch Nienhof könnte behindertengerecht ausgebaut werden. Bisher ist dieser nur über eine hohe, steile Treppe zu erreichen. Diese nutzen zum Beispiel auch die Gäste der Mutter-Kind-Klinik Schwedeneck.

So entstand 2019 die Idee, hier zusätzlich zur Treppe einen Lift zu installieren, der für Barrierefreiheit sorgen würde. Davon könnte zum Beispiel auch das Seniorenheim in der Nähe profitieren. Für das Vorzeigeprojekt mit Kosten in Millionenhöhe wäre die Gemeinde aber auf Fördergeld angewiesen.

Schwedeneck: Politik steht vor Grundsatzentscheidung

Grundsätzlich hatte die Politik Schwedeneck sich deshalb darauf verständigt, zunächst alle wichtigen Informationen für das den barrierefreien Strandzugang Dänisch Nienhof zusammenzutragen. Auf dieser Basis möchte man dann eine Grundsatzentscheidung in der Sache treffen. Zunächst berät der Bauausschuss Schwedeneck am Donnerstag, 10. November, ab 19 Uhr in Mißfeldts Gasthof in Krusendorf über den Fortgang des Projekts.

Der Ausschussvorsitzende Gustav-Otto Jonas (SPD) ist bekennender Gegner des Projekts Treppenlift Dänisch Nienhof – nicht zuletzt wegen der Kosten. So schlecht sei die Treppe zum Strand in Dänisch Nienhof auch nicht, findet er. Die Nutzerinnen der Mutter-Kind-Klinik „sind da immer runtergekommen“. Grundsätzlich sei es aber schwer einzuschätzen, wie der Grundsatzbeschluss ausfallen könnte.

Es geht nur mit Fördergeld

Am Montag, 14. November, ist dann ab 19 Uhr der Touristikausschuss in der DRK-Kita im Ortsteil Surendorf gefragt. Vorsitzende ist Gundula Staack, die große Hoffnungen in das mögliche Vorzeigeprojekt in Sachen Barrierefreiheit setzt. Allerdings werde der Förderantrag für das Projekt Treppenlift Dänisch Nienhof aktuell immer noch im Ministerium bearbeitet, erklärt sie. Damit sei unklar, ob dieser rechtzeitig zu den Beratungen in den Ausschüssen vorliegt.

Dann würde allerdings ein wichtiges Puzzleteil für die Beurteilung des Projekts fehlen. Denn erst, wenn der Förderbescheid vorliegt, könne man prüfen, ob man mit den Plankosten für das Vorhaben zurechtkommt. Entscheiden muss am Ende ohnehin die Gemeindevertretung Schwedeneck. Deren nächste Sitzung ist am 1. Dezember in Mißfeldts Gasthof in Krusendorf.

Das Vorhaben wurde bereits abgespeckt

Grundsätzlich wurde das Vorhaben schon zurückhaltender geplant. Denn die erste, im November 2020 vorgestellte Variante für den Strand Dänisch Nienhof kam zwar optisch sehr beeindruckend daher. Dieser Architektentraum wäre aber mit Kosten von 1,1 Millionen Euro sehr teuer gewesen. Seit März liegt eine deutlich abgespeckte Variante vor. Allerdings waren die Kosten dafür schon damals kaum günstiger als der erste Entwurf für den barrierefreien Strand Dänisch Nienhof.