Am Donnerstag, 1. September, wird mit Gästen in Grün-Weiß gespeist und gelacht in der heimeligen Nicolaistraße in Eckernförde. Die Geschäftsinhaberinnen und -inhaber sind zum siebten Mal Gastgeber des Green Dinners. Einladende sind zum Beispiel Martina Elvert, Anke Mittelstädt, Svante Wieben, Silke Frank, Gerrit Scheller (vorn von links), und Dustin Bähnk, Oliver Schröder, Lars Vondenhoff, Andrea Meewes, Silvia Gebhard (hinten von links).

Es wird optisch frisch und musikalisch feurig in der gemütlichen Nicolaistraße Eckernförde. Am 1. September laden die Läden zum Green Dinner in ihre Fußgängerzone. Die Kleiderordnung ist grün-weiß.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket